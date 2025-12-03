Турция заявила о продолжении закупок российского газа
Энергетика
- 03 декабря, 2025
- 14:24
Турция продолжит покупать газ у России.
Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам в Стамбуле заявил министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар.
"Турция продолжит покупать газ у России. Открыто и прозрачно говорим об этом, в том числе своим коллегам в США, и всему миру. Нам нужен газ из России, нам нужен газ из Ирана, из Азербайджана. Кроме того, в Турцию будет поступать газ из множества других источников, включая СПГ [сжиженный природный газ]", - сказал он.
