Турция заявила о продолжении закупок российского газа

Турция продолжит покупать газ у России.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам в Стамбуле заявил министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар.

"Турция продолжит покупать газ у России. Открыто и прозрачно говорим об этом, в том числе своим коллегам в США, и всему миру. Нам нужен газ из России, нам нужен газ из Ирана, из Азербайджана. Кроме того, в Турцию будет поступать газ из множества других источников, включая СПГ [сжиженный природный газ]", - сказал он.