    Турция заявила о продолжении закупок российского газа

    Энергетика
    • 03 декабря, 2025
    • 14:24
    Турция заявила о продолжении закупок российского газа

    Турция продолжит покупать газ у России.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам в Стамбуле заявил министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар.

    "Турция продолжит покупать газ у России. Открыто и прозрачно говорим об этом, в том числе своим коллегам в США, и всему миру. Нам нужен газ из России, нам нужен газ из Ирана, из Азербайджана. Кроме того, в Турцию будет поступать газ из множества других источников, включая СПГ [сжиженный природный газ]", - сказал он.

    Türkiyə Rusiya qazını almağa davam edəcək
    Türkiye says will continue purchasing natural gas from Russia
