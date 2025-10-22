İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan

    Sumqayıtın bəzi hissələrində qaz kəsiləcək

    Energetika
    • 22 oktyabr, 2025
    • 11:12
    Sumqayıtın bəzi hissələrində qaz kəsiləcək

    Sumqayıt şəhərinin bəzi hissələrində qaz təchizatında fasilə yaranacaq.

    Bu barədə "Report"un yerli bürosuna "Azəriqaz" İB Sumqayıt QİS-dən bildirilib.

    Qeyd olunub ki, mövcud qaz sayğaclarının yeni xəttin üzərinə köçürülməsi ilə əlaqədar oktyabrın 22-də saat 12:00-dan etibarən, Corat qəsəbəsində (məktəbin yanı-dörd yol adlanan ərazi) 500 abonentin qaz təchizatı dayandırılacaq.

    Qazın verilişi işlər başa çatdıqdan sonra bərpa olunacaq.

    Sumqayıt qaz fasilə

    Son xəbərlər

    11:27

    Ayxan Hacızadə TDT-nin üzv və müşahidəçi ölkələrinin xarici diplomatları ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    11:27

    Baş nazir: Trampla Putinin Budapeştdəki görüşünə hazırlıq davam edir

    Digər ölkələr
    11:26

    Azərbaycanda müxtəlif amillərin inflyasiyaya təsir gücü açıqlanıb

    Maliyyə
    11:21
    Foto
    Video

    "Sarsılmaz Tərəfdaşlıq-2025" birgə XTQ təlimi keçirilir

    Hərbi
    11:20

    Şahdağ və Kəlbəcərdə qar yağıb - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    11:19

    Nikol Paşinyan: Azərbaycan Prezidentinə təşəkkür etməyim çox vacib irəliləyişdir

    Region
    11:19

    Avropa çempionatı: Azərbaycanın daha bir boksçusu yarımfinala vəsiqə qazanıb

    Fərdi
    11:18

    Nazir müavini: Gənclərin dini bilikləri onların dinlərə qarşı hörmətinin formalaşmasına xidmət edir

    Din
    11:14

    Azərbaycanın valyuta ehtiyatları 80 milyard dolları keçib

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti