Sumqayıtın bəzi hissələrində qaz kəsiləcək
Energetika
- 22 oktyabr, 2025
- 11:12
Sumqayıt şəhərinin bəzi hissələrində qaz təchizatında fasilə yaranacaq.
Bu barədə "Report"un yerli bürosuna "Azəriqaz" İB Sumqayıt QİS-dən bildirilib.
Qeyd olunub ki, mövcud qaz sayğaclarının yeni xəttin üzərinə köçürülməsi ilə əlaqədar oktyabrın 22-də saat 12:00-dan etibarən, Corat qəsəbəsində (məktəbin yanı-dörd yol adlanan ərazi) 500 abonentin qaz təchizatı dayandırılacaq.
Qazın verilişi işlər başa çatdıqdan sonra bərpa olunacaq.
