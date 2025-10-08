Sumqayıtda qaz təchizatında məhdudiyyət olacaq
Energetika
- 08 oktyabr, 2025
- 19:23
Sumqayıt şəhərində qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq.
"Azəriqaz" İstehsalat Birliyi Sumqayıt QİS-dən "Report"un yerli bürosuna verilən məlumata görə, Balans qovşaqlarının mövcud xəttə qoşulması ilə əlaqədar saat 10:00-dan etibarən Sumqayıt şəhəri, Novxanı şossesi ərazisində yerləşən 800 abonentin qaz təchizatı işlər başa çatanadək dayandırılacaq.
Qurumdan bildirilib ki, görüləcək tədbirlər yekunlaşdıqdan sonra qazın verilişi mərhələli şəkildə bərpa olunacaq.
