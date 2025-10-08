İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı Zəfərə gedən yol
    Energetika
    • 08 oktyabr, 2025
    • 19:23
    Sumqayıtda qaz təchizatında məhdudiyyət olacaq

    Sumqayıt şəhərində qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq.

    "Azəriqaz" İstehsalat Birliyi Sumqayıt QİS-dən "Report"un yerli bürosuna verilən məlumata görə, Balans qovşaqlarının mövcud xəttə qoşulması ilə əlaqədar saat 10:00-dan etibarən Sumqayıt şəhəri, Novxanı şossesi ərazisində yerləşən 800 abonentin qaz təchizatı işlər başa çatanadək dayandırılacaq.

    Qurumdan bildirilib ki, görüləcək tədbirlər yekunlaşdıqdan sonra qazın verilişi mərhələli şəkildə bərpa olunacaq.

    Sumqayıt "Azəriqaz"

