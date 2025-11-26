İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası

    Sumqayıtda 8500 abonentin qazı kəsiləcək

    Energetika
    • 26 noyabr, 2025
    • 12:42
    Sumqayıtda 8500 abonentin qazı kəsiləcək

    Sumqayıt şəhərində 8500 abonentin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə olacaq.

    "Azəriqaz" İB Sumqayıt QİS-dən "Report"un yerli bürosuna verilən məlumata görə, şəhərin 9, 10, 11, 12, 17 və 18-ci mikrorayonlarının bir hissəsində yerləşən D150 mm-lik orta təzyiqli yeraltı qaz xəttində aşkar edilmiş sızmanın aradan qaldırılması ilə əlaqədar həmin ərazilərdə yaşayan 8500 abonentin qaz təchizatı bu gün saat 14:00-dan etibarən müvəqqəti dayandırılacaq.

    Qazın verilişi işlər yekunlaşdıqdan sonra bərpa ediləcək.

    Sumqayıt qaz fasilə

    Son xəbərlər

    12:49

    Ramin Məmmədov İmişlidə vətəndaşları qəbul edəcək

    Sosial müdafiə
    12:47

    Bakıda marketdə bıçaqla quldurluq etməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    12:45
    Foto

    Azərbaycanda daha iki texniki reqlament layihəsinin ictimai dinləməsi olub

    Biznes
    12:44

    Bakıda turistin pulu oğurlanıb

    Hadisə
    12:42

    Sumqayıtda 8500 abonentin qazı kəsiləcək

    Energetika
    12:39

    Tarqat Aldıbergenov: "Orta Dəhlizə Çin şirkətinin qoşulması daşımaları 2 dəfə artıracaq"

    İnfrastruktur
    12:38

    "Qazaxıstan Dəmir Yolu": Azərbaycanla yük daşımaları kəskin artıb

    İnfrastruktur
    12:33

    PUA hücumlarından sonra Xəzər Boru Kəməri Konsorsiumunun terminalında neft yüklənməsi bərpa edilib

    Region
    12:30

    Monqolustan MDB Dəmir Yolu Nəqliyyatı Şurasına daxil ola bilər

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti