    Sumqayıtda 1800 abonentin qazı kəsiləcək

    Energetika
    • 27 oktyabr, 2025
    • 15:56
    Sumqayıtda 1800 abonentin qazı kəsiləcək

    Sumqayıt şəhərinin bəzi ərazilərində qaz təchizatında müvəqqəti fasilə olacaq.

    Bu barədə "Report"un yerli bürosuna "Azəriqaz" İB Sumqayıt QİS-dən bildirilib.

    Qeyd olunub ki, şəhərin "Yaşıl dərə" adlanan ərazisində diametri 57 millimetr olan qaz xəttində sızma aşkarlanıb.

    Sızmanın aradan qaldırılması ilə əlaqədar bu gün saat 17:00-dan etibarən, ərazidəki 1800 abonentin qaz təchizatı müvəqqəti dayandırılacaq.

    Qazın verilişi təmir işləri başa çatdıqdan sonra bərpa ediləcək.

