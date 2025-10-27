Sumqayıtda 1800 abonentin qazı kəsiləcək
Energetika
- 27 oktyabr, 2025
- 15:56
Sumqayıt şəhərinin bəzi ərazilərində qaz təchizatında müvəqqəti fasilə olacaq.
Bu barədə "Report"un yerli bürosuna "Azəriqaz" İB Sumqayıt QİS-dən bildirilib.
Qeyd olunub ki, şəhərin "Yaşıl dərə" adlanan ərazisində diametri 57 millimetr olan qaz xəttində sızma aşkarlanıb.
Sızmanın aradan qaldırılması ilə əlaqədar bu gün saat 17:00-dan etibarən, ərazidəki 1800 abonentin qaz təchizatı müvəqqəti dayandırılacaq.
Qazın verilişi təmir işləri başa çatdıqdan sonra bərpa ediləcək.
