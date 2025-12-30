İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    AQTA 3 mindən çox Yeni il hədiyyə qutusunu satışdan çıxarıb

    Sağlamlıq
    • 30 dekabr, 2025
    • 15:39
    AQTA 3 mindən çox Yeni il hədiyyə qutusunu satışdan çıxarıb

    Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi (AQTA) ticarət şəbəkələrində satışa çıxarılan 3 068 Yeni il hədiyyə qutusunu satışdan çıxarılıb.

    Bu barədə "Report"a qurumdan məlumat verilib.

    Bildirilib ki, cari il dekabrın 11-27-də keçirilən monitorinqlər zamanı 347 sahibkarlıq subyektində 21 min 182 məhsula baxış keçirilib.

    Belə ki, 86 obyektdə qutuların üzərində etiket məlumatlarının olmadığı və yaxud düzgün aparılmadığı müəyyən edilib. Nəticədə tələblərə cavab verməyən 3 068 hədiyyə qutusu müvafiq qaydada aktlaşdırılaraq satışdan kənarlaşdırılıb.

    AQTA Yeni il hədiyyə qutusu monitorinq

    Son xəbərlər

    16:08
    Video

    "Kəlbəcər" tankerinin lövbər zəncirinin digər tankerin pərinə ilişməsi ilə bağlı aparılan tədbirlər uğurla yekunlaşıb

    İnfrastruktur
    15:58

    Misir səfiri: Qarabağın bərpasında iştirakla bağlı Azərbaycana öz təkliflərimizi təqdim etmişik

    Xarici siyasət
    15:56

    Braziliya yığmasının sabiq hücumçusu A Seriyasında klubunu dəyişə bilər

    Futbol
    15:54

    Tokayev LGBT təbliğatını qadağan edən qanunu imzalayıb

    Region
    15:52

    Bəzi yerlərdə külək güclənir - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    15:50

    Bu ilin 9 ayı ərzində baş verən yanğınlar zamanı 32 nəfər həlak olub

    Hadisə
    15:47

    "Aqrar Sığorta Müştərək Sığorta Şirkəti"nin səhmdarlarının pay bölgüsü dəyişib

    Maliyyə
    15:46

    FHN: Bu ilin 9 ayında 158 təbii mənşəli hadisədə üç nəfər ölüb

    Digər
    15:46

    Bu ilin 9 ayında texnogen hadisələr zamanı 45 nəfər ölüb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti