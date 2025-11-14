İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi

    Sumqayıtda 1000 abonentin təbii qaz təchizatı dayandırılır

    Energetika
    • 14 noyabr, 2025
    • 09:40
    Sumqayıtda 1000 abonentin təbii qaz təchizatı dayandırılır

    Sumqayıt şəhərinin Ceyranbatan asfalt zavodu ərazisində yeraltı qaz xətlərində sızma aşkarlanıb.

    "Azəriqaz"dan "Report"un yerli bürosuna bildirilib ki, problemin aradan qaldırılması məqsədilə noyabrın 14-ü saat 11:00-dan etibarən 1 000 abonentin qaz təchizatı dayandırılacaq.

    Məlumata görə, qaz verilişi təmir-bərpa işləri başa çatdıqdan sonra yenidən bərpa olunacaq.

    Sumqayıt təbii qaz "Azəriqaz"

    Son xəbərlər

    09:53

    "Cəfər Cabbarlı" metrostansiyasına bitişik yeraltı keçiddə tüstülənmə olub

    İnfrastruktur
    09:49
    Foto

    Özbəkistanda konqres iştirakçılarına Quranın ən qədim əlyazmalarından biri nümayiş edilib

    Mədəniyyət
    09:48

    DÇ-2026: Avropa üzrə seçmə mərhələdə növbəti görüşlər keçiriləcək

    Futbol
    09:42

    FHN: 13 gün ərzində valideyn məsuliyyətsizliyi nəticəsində köməksiz qalan 22 uşaq xilas edilib

    Hadisə
    09:40

    Sumqayıtda 1000 abonentin təbii qaz təchizatı dayandırılır

    Energetika
    09:35
    Foto

    Rəşad Nəbiyev Beyləqanda vətəndaşları qəbul edib

    İnfrastruktur
    09:34

    Azərbaycan qeyri-neft-qaz ixracını 7 %-ə yaxın artırıb

    Biznes
    09:32

    Azərbaycan neftinin qiyməti 66 dolları keçib

    Energetika
    09:32

    Yol polisi: Qəzaların böyük hissəsi piyadaların yolu müəyyən olunmamış yerlərdən keçməsi nəticəsində baş verir

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti