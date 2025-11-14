Sumqayıtda 1000 abonentin təbii qaz təchizatı dayandırılır
Energetika
- 14 noyabr, 2025
- 09:40
Sumqayıt şəhərinin Ceyranbatan asfalt zavodu ərazisində yeraltı qaz xətlərində sızma aşkarlanıb.
"Azəriqaz"dan "Report"un yerli bürosuna bildirilib ki, problemin aradan qaldırılması məqsədilə noyabrın 14-ü saat 11:00-dan etibarən 1 000 abonentin qaz təchizatı dayandırılacaq.
Məlumata görə, qaz verilişi təmir-bərpa işləri başa çatdıqdan sonra yenidən bərpa olunacaq.
