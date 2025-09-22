Sumqayıtda 1000 abonentin qaz təchizatı dayandırılacaq
Energetika
- 22 sentyabr, 2025
- 11:58
Sumqayıt şəhərinin bəzi ərazilərində qazın verilişində fasilə olacaq.
Bu barədə "Report"un yerli bürosuna Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) "Azəriqaz" İstehsalat Birliyinin Sumqayıt Qaz İstismar Sahəsindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, şəhərin "Stansiya Sumqayıt", "Tuq zavod" adlanan ərazi və hərbi hissənin ətrafında yerləşən 159 mm-lik orta təzyiqli qaz xəttində sızmanın aradan qaldırılması ilə əlaqədar sentyabrın 22-də saat 13:00-dan etibarən təmir işləri yekunlaşana qədər 1000 abonentin qaz təchizatı dayandırılacaq.
Son xəbərlər
12:41
Rəşad Nəbiyev: "Zəngəzur dəhlizi Orta Dəhlizin əsas arteriyasına çevrilir"İnfrastruktur
12:41
Azərbaycan və Ermənistan beynəlxalq müsabiqədə ilk dəfə ən yüksək balların mübadiləsini edibŞou-biznes
12:35
Şəmkirdə minik və yük avtomobili toqquşub, xəsarət alanlar varHadisə
12:34
Azərbaycanın beyin mərkəzinin direktor müavini Ermənistanda beynəlxalq tədbirdə iştirak edirXarici siyasət
12:31
AYNA: İctimai nəqliyyatda təqaüdçülər və tələbələr üçün güzəştlər tətbiq olunacaqİnfrastruktur
12:30
Sabah hava yağmursuz olacaqEkologiya
12:22
Azərbaycanda ölçmə vasitələrini yoxlayanların növbəti attestasiyası olacaqBiznes
12:18
Foto
Bakıda Baş prokurorluğun təşkilatçılığı ilə beynəlxalq konfrans keçirilib - YENİLƏNİBHadisə
12:18