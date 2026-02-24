SOCAR-ın strukturunda su həcminin 1 %-dən çox istifadə edən hər qurum ƏFG sistemi üzrə hesabat verəcək
- 24 fevral, 2026
- 11:13
Neft-qaz sənayesi istehsal proseslərinin fasiləsizliyi, texnoloji təhlükəsizlik və məhsul keyfiyyətinin təmin olunması baxımından su ehtiyatlarından əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır və bu asılılıq xüsusilə hasilat və emal mərhələlərində daha qabarıq şəkildə özünü göstərir.
"Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) ətraf mühitin idarə olunmasının planlaşdırması şöbəsinin rəisi Mədinə Hacıyeva "Su təhlükəsizliyi Azərbaycanda: Tənzimləmə, risklər və biznesin məsuliyyətli hərəkətləri" mövzusunda keçirilən dəyirmi masada bildirib.
Onun sözlərinə görə, sənayedə ümumi su götürülməsinin 80 %-i məhz hasilat və emal seqmentlərinin payına düşür:
"Xüsusilə, SOCAR təkcə neft və qazın kəşfiyyatı və hasilatı ilə deyil, həm də neft emalı, karbamid və polimerlər kimi neft-kimya məhsullarının istehsalını əhatə edən geniş emal əməliyyatları ilə məşğuldur. Bu isə istehsal müəssisələrimiz üçün əhəmiyyətli həcmdə su resurslarının cəlb edilməsini zəruri edir. Emal əməliyyatlarından danışarkən ilk növbədə Heydər Əliyev adına Neft Emalı Zavodu yada düşür. Bu müəssisə polietilen məhsulları istehsal edən Azərkimya ilə yanaşı, ən böyük su istehlakçısıdır. SOCAR-ın ümumi su götürülməsinin 80 %-i məhz bu iki obyektin payına düşür".
M.Hacıyeva qeyd edib ki, SOCAR iki növ sudan istifadə edir:
"Bunlar dəniz suyu və şirin sudur. Hazırda dəniz suyunun duzsuzlaşdırılması yolu ilə şirin su istehsalı üçün kifayət qədər resurslarımız olmadığından, şirin su təminatında Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyindən (ADSEA) əhəmiyyətli dərəcədə asılıyıq. SOCAR ekoloji transformasiya kursuna sadiqdir. İki il əvvəl "Ekoloji transformasiya, ətraf mühitin mühafizəsi və dekarbonizasiya" adlı ixtisaslaşmış struktur yaratmışıq. Bu təşəbbüs təkcə dekarbonizasiya deyil, ümumilikdə ekoloji təsirin azaldılmasına yönəlib. Emissiyaların və karbon tullantılarının idarə edilməsindən sonra su məsələsi bizim ikinci prioritet istiqamətimizdir".
Onun sözlərinə görə, yaxın illərdə şirin su istehlakının intensivliyinin azaldılması üçün strateji təşəbbüslərin həyata keçirilməsi planlaşdırılır:
"Buraya infrastrukturun modernləşdirilməsi, tullantı sularının təkrar istifadəsi və emalı, eləcə də su tutumlu obyektlərdə qapalı dövriyyə sistemlərinin tətbiqi daxildir. Artıq üç ildir ki, davamlı inkişaf hesabatımız "Ernst & Young" tərəfindən yoxlanılır və təkmilləşdirilir. Hesabatın dəqiqliyini və beynəlxalq tələblərə uyğunluğunu təmin etmək üçün sıx əməkdaşlıq edirik".
SOCAR rəsmisi vurğulayıb ki, şirkətin məhsulları Rusiya və postsovet məkanı ilə yanaşı, həm də Avropa bazarlarına ixrac edildiyindən hesabatlılıq məsələsinə xüsusi həssaslıqla yanaşılır:
"İstifadə etdiyimiz hər damla su üzrə dəqiq uçot aparırıq və hesabat veririk. Bu ildən etibarən su sektoru üzrə əsas fəaliyyət göstəricilərini (ƏFG) tətbiq etməklə mühüm addım atırıq. Adətən şirkətlər ümumi şirin su götürülməsinin 90 %-ni təşkil edən obyektləri hesabat sisteminə daxil edir. Biz isə qərara almışıq ki, SOCAR-ın strukturunda ümumi su həcminin 1 %-dən çoxunu istifadə edən hər bir qurum ƏFG sisteminə daxil edilsin. Bu yanaşma hasilat əməliyyatlarını, bütün neft-qaz platformalarını və neft-kimya istehsalını əhatə edəcək".
M.Hacıyeva əlavə edib ki, su istifadəsinin səmərəliliyinin artırılması istiqamətində təşəbbüslərin hazırlanması üçün "Boston Consulting Group" ilə əməkdaşlıq edilir. Bundan əlavə, Abşeron yarımadasında formalaşan tullantı sularının daha səmərəli planlaşdırılması, təkrar istifadəsi və emalı məqsədilə ADSEA ilə də əməkdaşlığın genişləndirilməsi nəzərdə tutulur, SOCAR rəsmisi bildirib.