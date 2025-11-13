SOCAR-ın təşkilatçılığı ilə keçirilən rəsm müsabiqəsinə yekun vurulub
- 13 noyabr, 2025
- 15:23
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) təşkilatçılığı ilə "Konstitusiya və Suverenlik İli" və 12 noyabr - Konstitusiya Günü münasibətilə keçirilən "Neftin suverenlik yolunda rolu" adlı rəsm müsabiqəsinə yekun vurulub.
"Report" SOCAR-a istinadən xəbər verir ki, gənclər arasında Konstitusiya, suverenlik anlayışlarının, dövlətçilik və müstəqillik dəyərlərinin bədii ifadə vasitəsilə təşviq olunması, eləcə də yaradıcı gənclərin inkişafına dəstək məqsədi daşıyan müsabiqəyə ümumilikdə 70-ə yaxın rəsm təqdim olunub.
Bu ilin sentyabr və oktyabr aylarında təşkil edilən ilkin mərhələdə seçilən 22 ən yaxşı rəsm SOCAR-ın Baş ofisində keçirilən sərgidə nümayiş olunub. Tədbirdə SOCAR nümayəndələri, münsiflər heyəti və rəsmlərin müəllifləri iştirak ediblər.
Əvvəlcə Azərbaycan Dövlət Himni səsləndirilib və ölkəmizin ərazi bütövlüyü və suverenliyi uğrunda canlarından keçmiş şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. İlkin olaraq müəlliflər rəsmləri ilə bağlı təqdimatlar ediblər.
Rəsmlər Əməkdar artist Bəhram Bağırzadə, SOCAR-ın Sosial məsuliyyət Departamentinin rəis müavini Mirsahib Musayev, İstedadların idarə edilməsi və biznes tərəfdaşlığı Departamentinin Səriştəliliklərin qiymətləndirilməsi və insan resursları əməliyyatlarının koordinasiyası şöbəsinin rəisi Asim Əliyev və Bakı Ali Neft Məktəbinin Tədbirlərin və sərgilərin təşkili şöbəsinin tərtibatçı dizayneri Tahir Əfəndiyevdən ibarət münsiflər heyəti tərəfindən qiymətləndirilib.
Müsabiqənin nəticələrinə əsasən, I yerin qalibi Aydan Qurbanova olub, II yerə Onur Aşurlu, III yerə isə Gülnisə Novruzova layiq görülüb.
İştirakçılara və qaliblərə sertifikatlar, eləcə də hədiyyələr təqdim olunub.
Sonda xatirə fotosu çəkdirilib.