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    Şərurun 14 kəndində işıq olmayacaq

    Energetika
    • 01 oktyabr, 2026
    • 11:05
    Şərurun 14 kəndində işıq olmayacaq

    Şərur rayonunun bir sıra yaşayış məntəqələrində oktyabrın 2-də elektrik enerjisinin verilişində fasilə yaranacaq.

    Bu barədə "Report"un yerli bürosuna "Azərişıq" ASC-nin Naxçıvan Regional Enerji Təchizatı və Satışı İdarəsindən (RETSİ) məlumat verilib.

    Bildirilib ki, 35/10 kV-luq Maxta, Muğanlı və Aralıq yarımstansiyalarında aparılacaq təmir işləri ilə əlaqədar saat 15:00-dan 17:00-dək elektrik enerjisinin verilişi müvəqqəti dayandırılacaq.

    Fasilə Maxta, Dəmirçi, Axaməd, Kərimbəyli, Qarabürc, Kürçülü, Kürkəndi, Qorçulu, Muğanlı, Alışar, Aşağı Aralıq və Xələc kəndlərini, həmçinin Yengicə kəndinin bir hissəsini əhatə edəcək.

    Təmir işləri başa çatdıqdan sonra elektrik enerjisinin verilişi daha keyfiyyətli və dayanıqlı şəkildə bərpa olunacaq.

    Elektrik təchizatı Rayon Enerji Təchizatı və Satışı İdarəsi (RETSİ) Azərişıq ASC Naxçıvan Muxtar Respublikası
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