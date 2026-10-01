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    Xətibzadə: İndi Yaxın Şərq regionu üçün həssas dövrdür

    Region
    • 01 oktyabr, 2026
    • 21:32
    Xətibzadə: İndi Yaxın Şərq regionu üçün həssas dövrdür

    İndi Yaxın Şərq regionu üçün həssas dövrdür, çünki Amerika qanunları pozur.

    "Report" ISNA-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə İranın xarici işlər nazirinin müavini Səid Xətibzadə bildirib.

    "ABŞ ilə İsrailin İrana qarşı təcavüzündən sonra, Tehran öz strateji hesablamalarının məntiqini həmişəlik olaraq elə dəyişib ki, heç nə bu təcavüzdən əvvəlki vəziyyətə qayıtmayacaq", - o bildirib və əlavə edib ki, Amerikanın qərar qəbul etmə sistemindəki qarışıqlıq öz maksimumuna çatıb.

    Yaxın Şərqdə çətin dövrün yaşandığını deyən Xətibzadə bildirib ki, İran regionda və bölgədən kənarda bəzilərinin Tehran üçün yaratdığı təhlükələrə və risklərə göz yuma bilməz.

    Səid Xatibzadə ABŞ-İran danışıqları Yaxın Şərqdə eskalasiya Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ) Tehran
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