    Sadiq Qurbanov: "Azərbaycanda binaların enerji səmərəliliyinin artırılması istiqamətində işlər gücləndiriləcək"

    Energetika
    • 29 sentyabr, 2025
    • 18:02
    Sadiq Qurbanov: Azərbaycanda binaların enerji səmərəliliyinin artırılması istiqamətində işlər gücləndiriləcək
    Sadiq Qurbanov

    Azərbaycanda binaların enerji səmərəliliyinin artırılması ilə bağlı işlər gücləndiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Milli Məclisin Təbii sərvətlər, energetika və ekologiya komitəsinin sədri Sadiq Qurbanov Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsində bildirib.

    Onun sözlərinə görə, parlament təşəbbüsləri sayəsində şəhərlərdə inzibati mərkəzlər də daxil olmaqla binaların modernləşdirilməsi mümkündür.

    "Binaların enerji səmərəliliyinin artırılmasını təmin etməyə yönəlmiş yeni təşəbbüsümüz var. İndi bu məsələ işimizin əsas istiqamətlərindən birinə çevriləcək", - S.Qurbanov qeyd edib.

    O, Azərbaycanın ekologiya sahəsində fəaliyyətinin böyük beynəlxalq təsirə malik olduğunu vurğulayıb.

    Садиг Гурбанов: В Азербайджане усилят работу над повышением энергоэффективности зданий
    Sadig Gurbanov: Azerbaijan to step up work on improving building energy efficiency

