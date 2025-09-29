Sadiq Qurbanov: "Azərbaycanda binaların enerji səmərəliliyinin artırılması istiqamətində işlər gücləndiriləcək"
Energetika
- 29 sentyabr, 2025
- 18:02
Azərbaycanda binaların enerji səmərəliliyinin artırılması ilə bağlı işlər gücləndiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Milli Məclisin Təbii sərvətlər, energetika və ekologiya komitəsinin sədri Sadiq Qurbanov Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsində bildirib.
Onun sözlərinə görə, parlament təşəbbüsləri sayəsində şəhərlərdə inzibati mərkəzlər də daxil olmaqla binaların modernləşdirilməsi mümkündür.
"Binaların enerji səmərəliliyinin artırılmasını təmin etməyə yönəlmiş yeni təşəbbüsümüz var. İndi bu məsələ işimizin əsas istiqamətlərindən birinə çevriləcək", - S.Qurbanov qeyd edib.
O, Azərbaycanın ekologiya sahəsində fəaliyyətinin böyük beynəlxalq təsirə malik olduğunu vurğulayıb.
Son xəbərlər
19:12
Toğrul Əsgərov: "Gəncədə lll MDB Oyunlarının təşkili qürurverici hissdir"Fərdi
19:10
Andrey Yermak: Ukrayna ABŞ ilə dərhal dörd saziş bağlamağı planlaşdırırDigər ölkələr
19:01
Elm və təhsil naziri: Azərbaycan universitetlərində tədris proqramları mütləq yenilənməlidirElm və təhsil
18:56
Emin Əmrullayev: Uşaqlara səhv etmək və fikirlərini sərbəst ifadə etmək imkanı verməliyikElm və təhsil
18:53
Azərbaycan atıcısı: "Hədəfim qızıl medal qazanmaqdır"Fərdi
18:48
Azərbaycanda ictimai nəqliyyatın iqtisadi reallıqları və regional müqayisədə mövqeyiİnfrastruktur
18:48
Nazir: Statistik göstəricilərə görə hər üç şagirddən biri minimal savadlılıq tələblərini ödəmirElm və təhsil
18:43
Çips məhsulu partiyalarında uyğunsuzluq aşkarlanıbSağlamlıq
18:41
Video