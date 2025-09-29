Садиг Гурбанов: В Азербайджане усилят работу над повышением энергоэффективности зданий

В Азербайджане усилят работу над повышением энергоэффективности зданий.

Как передает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии Садиг Гурбанов на Неделе климатических действий в Баку.

По его словам, благодаря парламентским инициативам в городах возможна модернизация зданий, включая административные центры.

"У нас есть новая инициатива, направленная на обеспечение повышения энергоэффективности зданий. Теперь этот вопрос станет одним из ключевых направлений нашей работы", - отметил Гурбанов.

Он подчеркнул, что деятельность Азербайджана в сфере экологии имеет значительный международный эффект.