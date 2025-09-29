Садиг Гурбанов: В Азербайджане усилят работу над повышением энергоэффективности зданий
Внутренняя политика
- 29 сентября, 2025
- 15:04
В Азербайджане усилят работу над повышением энергоэффективности зданий.
Как передает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии Садиг Гурбанов на Неделе климатических действий в Баку.
По его словам, благодаря парламентским инициативам в городах возможна модернизация зданий, включая административные центры.
"У нас есть новая инициатива, направленная на обеспечение повышения энергоэффективности зданий. Теперь этот вопрос станет одним из ключевых направлений нашей работы", - отметил Гурбанов.
Он подчеркнул, что деятельность Азербайджана в сфере экологии имеет значительный международный эффект.
