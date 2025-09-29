Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    Садиг Гурбанов: В Азербайджане усилят работу над повышением энергоэффективности зданий

    Внутренняя политика
    • 29 сентября, 2025
    • 15:04
    Садиг Гурбанов: В Азербайджане усилят работу над повышением энергоэффективности зданий

    В Азербайджане усилят работу над повышением энергоэффективности зданий.

    Как передает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии Садиг Гурбанов на Неделе климатических действий в Баку.

    По его словам, благодаря парламентским инициативам в городах возможна модернизация зданий, включая административные центры.

    "У нас есть новая инициатива, направленная на обеспечение повышения энергоэффективности зданий. Теперь этот вопрос станет одним из ключевых направлений нашей работы", - отметил Гурбанов.

    Он подчеркнул, что деятельность Азербайджана в сфере экологии имеет значительный международный эффект.

    Климатическая неделя Садиг Гурбанов Азербайджан
    Sadig Gurbanov: Azerbaijan to step up work on improving building energy efficiency

    Последние новости

    16:18

    Чайные традиции Азербайджана представлены в Брюсселе, следующий пункт - Париж

    Туризм
    16:16

    Генсек СЕ: Мирное соглашение между Баку и Ереваном откроет возможности для развития в регионе

    В регионе
    16:14

    Али Асадов: Азербайджан придает большое значение расширению торговый связей со странами СНГ

    Внешняя политика
    16:14

    Узбекский министр: Церемония открытия III Игр СНГ в Гяндже была грандиозной

    Индивидуальные
    16:12

    В Азербайджане могут изменить сроки призыва военнообязанных запаса на сборы

    Милли Меджлис
    16:10

    В Минске утвердят План реализации II этапа Стратегии экономического развития СНГ до 2030 г.

    Внешняя политика
    16:09

    Начнутся ли переговоры о вступлении Украины и Молдовы в ЕС в обход вето Венгрии?

    Внешняя политика
    16:07

    Мальдивские СМИ: Безвиз с Азербайджаном открывает новые горизонты для туризма Мальдив

    Туризм
    16:04

    Вугар Гюльмамедов: Число экологических законопроектов под парламентским контролем превысило 50

    Экология
    Лента новостей