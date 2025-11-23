Sabah Sumqayıtda 750 abonentə qazın verilişində fasilələr olacaq
Energetika
- 23 noyabr, 2025
- 13:54
Sabah Sumqayıtda 750 abonentə qazın verilişində fasilələr olacaq.
"Azəriqaz" İstehsal Birliyi Sumqayıt QİS-dən "Report"un yerli bürosuna bildirilib ki, balans qovşaqlarının mövcud şəbəkəyə qoşulması ilə əlaqədar 24.11.2025-ci il tarixində saat 10:00-dan etibarən Çerkassi küçəsində 750 abonentə qazın verilişində məhdudiyyət yaranacaq.
İşlər yekunlaşdıqdan sonra qazın verilişi bərpa olunacaq.
Son xəbərlər
14:17
"Formula 1" pilotları cəzalandırılıblarFormula 1
14:06
Foto
Biləsuvarda 5-ci "Hind quşu festivalı" keçirilibASK
13:59
COP30-da Azərbaycan və Norveçə Paris Sazişi üzrə dövlətlər arasında danışıqlar aparmaq mandatı verilibXarici siyasət
13:54
Sabah Sumqayıtda 750 abonentə qazın verilişində fasilələr olacaqEnergetika
13:51
"FIFA series" turniri növbəti dəfə Azərbaycanda təşkil olunacaqFutbol
13:39
Rusiya Donetskə zərbələr endirib, dörd nəfər həlak olubDigər
13:24
"Sülh Körpüsü" Təşəbbüsünün üzvü: Bakıdakı görüş nəticəyönümlü oldu, konkret razılıqlar əldə edildiXarici siyasət
13:23
Van İ: Çin Tacikistanla ticarət və investisiyaları artırmaq niyyətindədirDigər ölkələr
13:06
Foto