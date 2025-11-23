İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Sabah Sumqayıtda 750 abonentə qazın verilişində fasilələr olacaq

    Energetika
    • 23 noyabr, 2025
    • 13:54
    Sabah Sumqayıtda 750 abonentə qazın verilişində fasilələr olacaq.

    "Azəriqaz" İstehsal Birliyi Sumqayıt QİS-dən "Report"un yerli bürosuna bildirilib ki, balans qovşaqlarının mövcud şəbəkəyə qoşulması ilə əlaqədar 24.11.2025-ci il tarixində saat 10:00-dan etibarən Çerkassi küçəsində 750 abonentə qazın verilişində məhdudiyyət yaranacaq.

    İşlər yekunlaşdıqdan sonra qazın verilişi bərpa olunacaq.

    “Azəriqaz” İstehsalat Birliyi Sumqayıt məhdudiyyət

