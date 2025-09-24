Sabah İmişlinin 7 kəndi və 1 qəsəbəsinin qaz təchizatında fasilə yaranacaq
Energetika
- 24 sentyabr, 2025
- 18:57
Sabah İmişli rayonunun 7 kəndi və 1 qəsəbəsinin qaz təchizatında fasilə yaranacaq.
"Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, buna səbəb diametri 225 mm-lik PE "Bəhrəmtəpə" orta təzyiqli daşıyıcı qaz kəməri və üzərindən ayrılan qollarında kipliyin sınağıdır.
Bununla əlaqədar 25 sentyabr saat 10:00-dan etibarən sınaq işləri başa çatanadək İmişli rayonunun Göbəktala, Şahverdili, Bəhrəmtəpə, Sarxanlı, Boşçalılar, Vətəgə, Qaragüvəndikli kəndləri və Bəhrəmtəpə qəsəbəsində (ümumi 4 044 abonent) qaz təchizatının dayandırılması planlaşdırılır.
Son xəbərlər
19:53
Trampın korteji səbəbindən Ərdoğanın avtomobili Nyu Yorkda saxlanılıbRegion
19:48
Foto
Türkiyə və Suriya prezidentlərinin görüşü olubXarici siyasət
19:36
Ceyhun Bayramov: Azərbaycan və Pakistanı möhkəm dostluq və tərəfdaşlıq bağlayırXarici siyasət
19:33
Rayt: ABŞ artıq bu gün Rusiya qazını və neft məhsullarını əvəzləməyə hazırdırDigər ölkələr
19:30
Almaniya müdafiə naziri hərbi xidmətin yeni modelinin tətbiqini təklif edibDigər ölkələr
19:30
"Liverpul"un futbolçusu zədələnərək bir neçə aylıq sıradan çıxıbFutbol
19:27
Pistorius: Rusiya hərbi təyyarəsi Almaniya HDQ freqatının üzərindən uçubDigər ölkələr
19:21
Foto
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Nyu-Yorkda Bolqarıstanın Baş naziri ilə görüşü olubXarici siyasət
19:21