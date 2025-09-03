İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi
    Sabah İmişlidə 800-ə yaxın abonentin qazı kəsiləcək

    Energetika
    • 03 sentyabr, 2025
    • 22:12
    Sabah İmişli rayonunda 800-ə yaxın abonentin qazı kəsiləcək.

    Bu barədə "Report"un Muğan bürosu xəbər verir.

    Məlumata görə, rayonun Qaralar kəndində yaşayan vətəndaşa məxsus torpaq sahəsinin qarşısından keçən Dş 108 mm-lik qaz kəmərinin podratçı təşkilat nümayəndələri tərəfindən yerinin dəyişdirilməsi məqsədilə əlaqədar saat 14:00-dan etibarən işlər başa çatanadək Qaralar kəndində (ümumi 780 abonent) qaz təchizatının dayandırılması planlaşdırılır.

