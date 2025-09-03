Sabah İmişlidə 800-ə yaxın abonentin qazı kəsiləcək
Energetika
- 03 sentyabr, 2025
- 22:12
Sabah İmişli rayonunda 800-ə yaxın abonentin qazı kəsiləcək.
Bu barədə "Report"un Muğan bürosu xəbər verir.
Məlumata görə, rayonun Qaralar kəndində yaşayan vətəndaşa məxsus torpaq sahəsinin qarşısından keçən Dş 108 mm-lik qaz kəmərinin podratçı təşkilat nümayəndələri tərəfindən yerinin dəyişdirilməsi məqsədilə əlaqədar saat 14:00-dan etibarən işlər başa çatanadək Qaralar kəndində (ümumi 780 abonent) qaz təchizatının dayandırılması planlaşdırılır.
Son xəbərlər
22:12
Sabah İmişlidə 800-ə yaxın abonentin qazı kəsiləcəkEnergetika
22:10
"Qarabağ"ın rəqibi müdafiəçisini qeydiyyatdan keçirə bilməyibFutbol
22:06
Qərbi Azərbaycan Xronikası: İrəvanın türk siması necə dəyişdirildi?Daxili siyasət
21:46
Azərbaycanın U-19 millisinin baş məşqçisi: "Uşaqlar yaxşı xarakter göstərdilər"Fərdi
21:39
Uitkoff "İstəklilər Koalisiyası"nın toplantısından əvvəl Fransaya gedibDigər ölkələr
21:16
HƏMAS İsrailin əməliyyatları genişləndirməsinə girovların həyatını təhdid etməklə cavab veribDigər ölkələr
21:16
Azərbaycan cüdoçularının Avropa çempionatındakı ilk rəqibləri müəyyənləşibFərdi
20:55
Tramp ABŞ-nin Polşadakı hərbi mövcudluğunu artırmağa hazır olduğunu bildiribDigər ölkələr
20:55