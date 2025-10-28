İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Sabah İmişlidə 5 minə yaxın abonentin qazı kəsiləcək

    Energetika
    • 28 oktyabr, 2025
    • 17:17
    Sabah İmişlidə 5 minə yaxın abonentin qazı kəsiləcək

    Sabah İmişli rayonunun bir hissəsində qaz təchizatında fasilə olacaq.

    "Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, "İmişli 2" ölçü qovşağından təbii qazla təmin edilən "Ağaməmmədli" daşıyıcı qaz kəməri üzərində quraşdırılmış diametri 200 mm-lik RDUK-tipli qaz tənzimləyicinin baypas xəttində, diametri 200-mm-lik "RDUK-2H-200" tipli yeni qaz tənzimləyici quraşdırılacaq.

    Bununla əlaqədar oktyabrın 29-da saat 09:00-dan etibarən işlər başa çatanadək İmişli şəhərinin bir hissəsinin qaz təchizatı dayandırılıcaq.

    Qaz təchizatının dayandırılacağı ərazilərə şəhərin Neftçilər, A.Şadlinski, 28 may, E.Qurbanov, Kür, Göygöl, G.Şıxlinski, Telestudiya, M.Sadıqcan, E.İbrahimov, A.Məmmədov, C.Dədəkişiyev, M.Rəsulzadə, S.Vurğun, İ.Əliyev, Natavan, Vidadi, Vaqif, S.Behrəngi, S.Əsədov, D.Qorqud, Qaradonlu, N.Şirinov, Şəhriyar, X.Şuşinski, Bülbül küçələri, həmçinin rayonun Rəsullu, Məhəmmədli, Yalavac, Cəfərli, Əliqulular, Muradxanll, Oruclu, Ağaməmmədli kəndləri (ümumilikdə 4 min 852 abonent) daxildir.

    İmişli rayonu qaz fasilə

    Son xəbərlər

    18:29

    HƏMAS daha bir girovun meyitini təhvil verəcək

    Digər ölkələr
    18:29
    Foto

    MM sədri rumıniyalı həmkarı ilə beynəlxalq parlament təşkilatları çərçivəsində əməkdaşlığı müzakirə edib

    Xarici siyasət
    18:23
    Foto

    Bakıda Ümumdünya Cüdo Günü ilə əlaqədar "Şəhər turu" həyata keçirilib

    Fərdi
    18:14

    Azərbaycanın beynəlxalq dərəcəli hakim-inspektoru Konfrans Liqası oyununa təyinat alıb

    Futbol
    18:13
    Foto

    Beyləqanda "Zəfər günü milli-dini həmrəyliyin təntənəsi" mövzusunda tədbir keçirilib

    Din
    18:12

    Gürcüstanda çağırışçılar üçün yeni cərimələr tətbiq edilə bilər

    Region
    18:07

    İlham Əliyev: Azərbaycan qardaş Türkiyənin hər bir uğuruna sevinir və bundan fərəhlənir

    Xarici siyasət
    18:06
    Foto

    "Neftçi" və Qırğızıstan klubu arasında əməkdaşlıq perspektivi müzakirə olunub

    Futbol
    18:03

    Prezident İlham Əliyev Rəcəb Tayyib Ərdoğanı təbrik edib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti