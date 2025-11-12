İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi

    Sabah Bakının 2 rayonunda qaz olmayacaq

    Energetika
    • 12 noyabr, 2025
    • 17:32
    Sabah Bakının 2 rayonunda qaz olmayacaq

    Sabah Bakının 2 rayonunun bəzi ərazilərinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq.

    "Report" bu barədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) "Azəriqaz" İstehsalat Birliyinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, Xəzər rayonunda yeni çəkilmiş qaz xəttinin "Zirə-Şimal DRES" magistral qaz kəmərinə birləşdirilməsi, Suraxanı rayonunda qaz xəttinin hündürlüyə qaldırılması işləri ilə əlaqədar noyabrın 13-də saat 09:30-dan etibarən qaz təchizatı dayandırılacaq.

    Qaz təchizatı dayandırılan müddətdə Xəzər rayonunun Xaşa-Xuna bağları ərazisində, Suraxanı rayonunun Əmircan qəsəbəsi, İlham Şükürov küçəsində istehlakçıların qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq.

    Azəriqaz Bakı şəhəri Xəzər rayonu əmircan

    Son xəbərlər

    17:45

    Qazaxıstanla Rusiya arasında strateji tərəfdaşlıq və müttəfiqlik haqqında Bəyannamə imzalanıb

    Region
    17:41
    Foto

    XTQ mənsublarının xüsusi tibb hazırlığı kursunun açılışı olub

    Hərbi
    17:38

    "Yenilənmiş, 3-cü Milli Səviyyədə Müəyyən Edilmiş Töhfələr" sənədi təsdiqlənib

    İnfrastruktur
    17:37

    İqtisadiyyat Nazirliyi: Azərbaycan 10 ölkə ilə azad ticarət sazişləri imzalayıb

    Biznes
    17:36
    Foto

    Ceyhun Bayramov Banqladeşin qeyri-rezident səfirini qəbul edib

    Xarici siyasət
    17:35

    Sarayevo Bakı ilə müdafiə sahəsində əməkdaşlıq haqqında saziş imzalamağa ümid edir

    Xarici siyasət
    17:34

    Azərbaycanda yeni peşə və kvalifikasiya standartları hazırlanacaq

    Biznes
    17:32

    Sabah Bakının 2 rayonunda qaz olmayacaq

    Energetika
    17:27

    "Tramp marşrutu"nun Ermənistandan keçən hissəsinin inşasına gələn ilin ikinci yarısında başlanacaq

    Region
    Bütün Xəbər Lenti