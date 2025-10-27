İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Paytaxtın üç rayonunun qaz təchizatında fasilə yaranacaq

    Energetika
    • 27 oktyabr, 2025
    • 16:46
    Paytaxtın üç rayonunun qaz təchizatında fasilə yaranacaq

    Sabah Bakının Yasamal, Sabunçu və Xətai rayonlarının bəzi ərazilərinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq.

    "Report" bu barədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) "Azəriqaz" İstehsalat Birliyinə istinadən xəbər verir.

    Bildirilib ki, paytaxtın üç rayonunda qaz xətləri üzərində aparılacaq təmir-quraşdırma işləri ilə əlaqədar oktyabrın 28-də saat 10:00-dan etibarən qaz təchizatının dayandırılması planlaşdırılır.

    Təmir işləri aparılan müddətdə Yasamal rayonu üzrə Azadlıq, Mətbuat, H.Cavid, Azərbaycan və Bülbül prospektlərinin, eləcə də M.Müşfiq, N.Nərimanov, İ.Qutqaşınlı, Ə.Ələkbərov, A.Sultanova, M.Fətəli, A.Şaiq, M.Muxtarov, M.Rahim, Zərgərpalan, S.Dağlı, T.Xəlilbəyli, İ.Səfərli, Nizami, Ü.Hacıbəyov, S.Vurğun, Xəqani, R.Behbudov, R.Rza, Mərdanov qardaşları, İçərişəhər və Rastropoviç küçələrinin, Sabunçu rayonu üzrə Pirşağı qəsəbəsi, Qurtuluş və K.Kərimov küçələrinin, Maştağa qəsəbəsi, Gülçülük Sovxozunun, həmçinin Xətai rayonu üzrə isə H.Salmani küçəsinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq.

    Azəriqaz SOCAR Bakı şəhəri

    Son xəbərlər

    18:02

    Ceyhun Bayramov Türkiyə xarici işlər nazirinin müavini ilə görüşüb

    Digər
    17:59

    Yuri Qusev: Ukrayna uşaqların reabilitasiyasında Azərbaycanın dəstəyini yüksək qiymətləndirir

    Xarici siyasət
    17:57

    Qvadelupa sahillərində 6,5 maqnitudalı zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    17:54
    Foto

    Boks üzrə Naxçıvan birinciliyinə start verilib

    Fərdi
    17:43

    Siyasət Əsgərov: "Azərbaycan millisinin motivasiyasını yüksəltmək üçün qalib gəlmək önəmli idi"

    Futbol
    17:43

    Bu il 155 uşaq ailə himayəsinə qaytarılıb

    Sosial müdafiə
    17:42

    Komitə sədri: Bəzi bölgələrdə və ucqar kəndlərdə təhsilə çıxışda müəyyən çətinliklər var

    Sosial müdafiə
    17:41

    Nazir: "Sloveniya BOEM sahəsində Azərbaycanla əməkdaşlığı strateji cəhətdən vacib hesab edir"

    Energetika
    17:35

    İsveçrəli motosikletçi Malayziya Qran-prisində qəza keçirib

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti