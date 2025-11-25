İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    Ordubadın bir neçə kəndində elektrik enerjisinin verilişində fasilə yaranacaq

    Energetika
    • 25 noyabr, 2025
    • 16:53
    Ordubad rayonunun bir neçə kəndində elektrik enerjisinin verilişində fasilə yaranacaq.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, 110 kilovoltluq "Ordubad-1" və "Ordubad-2" hava elektrik verilişi xəttinin çəkilməsi zamanı təhlükəsizlik tədbirləri məqsədilə 35/10 kilovoltluq "Xanağa" yarımstansiyasından qidalanan 10 kilovoltluq "Dırnıs" hava elektrik verilişi xətti "Azərenerji" ASC Naxçıvan Enerji MMC ilə razılaşdırılmış sifarişə əsasən açılacaq.

    Bununla əlaqədar Ordubad rayonunun Xanağa, Ağrı, Dizə, Vənənd, Vələver, Başkənd, Qoruqlar, Anaqut, Dırnıs, Kələki, Unus və Pəzməri kəndlərində 26 noyabr tarixində saat 14:00-dan 16:00-a qədər elektrik enerjisinin verilişində fasilələr yaranacaq.

