İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası

    Ordubad rayonunun bir neçə kəndində elektrik enerjisinin verilişində fasilə yaranacaq

    Energetika
    • 13 oktyabr, 2025
    • 18:23
    Ordubad rayonunun bir neçə kəndində elektrik enerjisinin verilişində fasilə yaranacaq

    Ordubad rayonunun bir neçə kəndində elektrik enerjisinin verilişində fasilə yaranacaq.

    "Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, "Azərenerji" ASC-nin təsdiq etdiyi Naxçıvan Muxtar Respublikasının "Elektroenergetika konsepsiyası" üzrə 2025-ci ildə nəzərdə tutulan işlər çərçivəsində yeni tikilən 110 kilovoltluq "Ordubad-2" hava elektrik verilişi xəttinin çəkilməsi zamanı təhlükəsizlik tədbirləri məqsədilə 35/10 kilovoltluq "Düylün" yarımstansiyasından qidalanan 10 kilovoltluq "Aza" hava elektrik verilişi xətti razılaşdırılmış sifarişə əsasən açılacaq.

    Bununla əlaqədar Ordubad rayonunun Azadkənd, Aza, Darkənd, Qoşadizə, Kələntər Dizə, Sabirkənd, Gilançay və Baş Dizə kəndlərində 15 oktyabr tarixində saat 09:00-dan 11:00-a qədər elektrik enerjisinin verilişində fasilələr yaranacaq.

    Ordubad elektrik enerjisi fasilə

    Son xəbərlər

    19:11
    Foto

    "Birlik – 2025" birgə təliminin koordinasiya toplantısı keçirilib

    Hərbi
    19:09

    Meksikada ölənlərin sayı 64 nəfərə çatıb, 65 nəfər itkin düşüb

    Digər ölkələr
    18:53

    TBMM sədri: Pakistan, Azərbaycan və Türkiyə bir millət, üç dövlətdir

    Xarici siyasət
    18:44
    Foto

    Ankarada Əhməd Cavadın xatirəsi anılıb

    Digər
    18:43

    Özbəkistanın futbol millisi yoxlama oyununda Uruqvaya uduzub

    Futbol
    18:37
    Foto

    Azərbaycanla İran arasında Şimal-Cənub beynəlxalq nəqliyyat dəhlizinin inkişafı müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    18:37
    Foto

    Azərbaycanda Türkmənistan Mədəniyyəti Günlərinin açılış mərasimi keçirilib

    Mədəniyyət siyasəti
    18:32

    Tramp Zelenskini Vaşinqtonda qəbul etməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    18:27

    Tramp Şarm əl-Şeyxə gedib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti