İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Mərdəkan qəsəbəsinin bir hissəsində işıq olmayacaq

    Energetika
    • 04 dekabr, 2025
    • 08:58
    Mərdəkan qəsəbəsinin bir hissəsində işıq olmayacaq

    Bu gün Bakının Xəzər rayonun Mərdəkan qəsəbəsinin bir hissəsində elektrik enerjisinin verilişində fasilə yaranacaq.

    Bu barədə "Report"a "Azərişıq" ASC-dən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Xəzər Rayon Enerji Təchizatı və Satışı İdarəsi (RETSİ) ərazisində yerləşən Mərdəkan qəsəbəsində elektrik naqillərinin yenilənməsi işləri həyata keçiriləcək.

    Bununla əlaqədar olaraq saat 09:00-dan 15:00-dək qəsəbədə 28 may küçəsinin bir hissəsində elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət yaranacaq. Yenidənqurma işləri başa çatdıqdan sonra həmin ərazi daha keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə təmin olunacaq.

    Azərişıq Mərdəkan elektrik enerjisi

    Son xəbərlər

    09:18

    Azərbaycan Basketbol Liqasında bu gün daha 2 qarşılaşma baş tutacaq

    Komanda
    09:14

    Bakı metrosu noyabrda 20 milyondan çox sərnişin daşıyıb

    İnfrastruktur
    09:10
    Foto

    Ceyhun Bayramov və Hakan Fidan regional təşəbbüslərin reallaşma perspektivlərini nəzərdən keçiriblər - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    09:08

    Azərbaycan Kubokunun 1/8 final mərhələsi bu gün başa çatacaq

    Futbol
    09:06

    Argentina ABŞ-dən "Stryker" zirehli transportyorlarından dördünü təhvil alıb

    Digər ölkələr
    09:05

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (04.12.2025)

    Maliyyə
    09:03

    "Bir Kredit" BOKT-un istiqrazları üzrə hərracın tarixi açıqlanıb

    Maliyyə
    08:58

    Mərdəkan qəsəbəsinin bir hissəsində işıq olmayacaq

    Energetika
    08:52

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (04.12.2025)

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti