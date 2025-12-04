Mərdəkan qəsəbəsinin bir hissəsində işıq olmayacaq
Energetika
- 04 dekabr, 2025
- 08:58
Bu gün Bakının Xəzər rayonun Mərdəkan qəsəbəsinin bir hissəsində elektrik enerjisinin verilişində fasilə yaranacaq.
Bu barədə "Report"a "Azərişıq" ASC-dən məlumat verilib.
Bildirilib ki, Xəzər Rayon Enerji Təchizatı və Satışı İdarəsi (RETSİ) ərazisində yerləşən Mərdəkan qəsəbəsində elektrik naqillərinin yenilənməsi işləri həyata keçiriləcək.
Bununla əlaqədar olaraq saat 09:00-dan 15:00-dək qəsəbədə 28 may küçəsinin bir hissəsində elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət yaranacaq. Yenidənqurma işləri başa çatdıqdan sonra həmin ərazi daha keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə təmin olunacaq.
Son xəbərlər
09:18
Azərbaycan Basketbol Liqasında bu gün daha 2 qarşılaşma baş tutacaqKomanda
09:14
Bakı metrosu noyabrda 20 milyondan çox sərnişin daşıyıbİnfrastruktur
09:10
Foto
Ceyhun Bayramov və Hakan Fidan regional təşəbbüslərin reallaşma perspektivlərini nəzərdən keçiriblər - YENİLƏNİBXarici siyasət
09:08
Azərbaycan Kubokunun 1/8 final mərhələsi bu gün başa çatacaqFutbol
09:06
Argentina ABŞ-dən "Stryker" zirehli transportyorlarından dördünü təhvil alıbDigər ölkələr
09:05
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (04.12.2025)Maliyyə
09:03
"Bir Kredit" BOKT-un istiqrazları üzrə hərracın tarixi açıqlanıbMaliyyə
08:58
Mərdəkan qəsəbəsinin bir hissəsində işıq olmayacaqEnergetika
08:52