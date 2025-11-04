Maştağa və Albalılıqda işıq olmayacaq
Energetika
- 04 noyabr, 2025
- 14:18
Bu gün Bakının Sabunçu rayonunun bir sıra ərazilərdə elektrik enerjisinin verilişində fasilə yaranacaq.
Bu barədə "Report"a "Azərişıq" ASC-dən məlumat verilib.
Bildirilib ki, elektrik enerjisinin verilişində keyfiyyət göstəricilərinin artırılması və artan yük tələbatının qarşılanması məqsədilə noyabrın 4-də Maştağa Enerji Təchizatı və Satışı İdarəsi (ETSİ) ərazisində 35/6 kV-luq 497 saylı yarımstansiyada yenidənqurma və təmir-təftiş işləri aparılacaq.
Bununla əlaqədar olaraq saat 14:30-dan 15:30-dək Maştağa qəsəbəsinin bəzi hissələrində, eləcə də Albalılıq adlanan yaşayış ərazisində elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət yaranacaq.
İşlər başa çatdıqdan sonra sözügedən ərazilər daha keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə təmin olunacaq.
Son xəbərlər
15:35
VI İslam Həmrəyliyi Oyunları: Azərbaycan millisi ilk oyunda qələbə qazanıbKomanda
15:30
Xarici xüsusi xidmət orqanlarına casusluq etməkdə təqsirləndirilən şəxsin məhkəməsi başlayıbHadisə
15:28
Rəy
Prezidentin dövlət dili ilə bağlı çağırışı: onu qorumasaq, milli kimliyimiz sarsılar - ŞƏRHAnalitika
15:27
KOBİA Saatlıda sahibkarlarla pambığın alış qiymətini müzakirə edibBiznes
15:26
NTD amerikalı basketbolçunun müqaviləsinə xitam veribKomanda
15:24
Mikayıl Cabbarov: "SOCAR-ın xalis mənfəətliliyi son 5 ildə 2 dəfədən çox artıb"Energetika
15:23
Lənkəranda xəstənin əməliyyatdan sonra ölməsinin səbəbi açıqlanıb - YENİLƏNİBHadisə
15:19
Terroru maliyyələşdirməkdə təqsirləndirilən şəxsin cinayət işi məhkəmə baxışına verilibHadisə
15:15