İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Maştağa və Albalılıqda işıq olmayacaq

    Energetika
    • 04 noyabr, 2025
    • 14:18
    Maştağa və Albalılıqda işıq olmayacaq

    Bu gün Bakının Sabunçu rayonunun bir sıra ərazilərdə elektrik enerjisinin verilişində fasilə yaranacaq.

    Bu barədə "Report"a "Azərişıq" ASC-dən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, elektrik enerjisinin verilişində keyfiyyət göstəricilərinin artırılması və artan yük tələbatının qarşılanması məqsədilə noyabrın 4-də Maştağa Enerji Təchizatı və Satışı İdarəsi (ETSİ) ərazisində 35/6 kV-luq 497 saylı yarımstansiyada yenidənqurma və təmir-təftiş işləri aparılacaq.

    Bununla əlaqədar olaraq saat 14:30-dan 15:30-dək Maştağa qəsəbəsinin bəzi hissələrində, eləcə də Albalılıq adlanan yaşayış ərazisində elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət yaranacaq.

    İşlər başa çatdıqdan sonra sözügedən ərazilər daha keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə təmin olunacaq.

    Son xəbərlər

    15:35

    VI İslam Həmrəyliyi Oyunları: Azərbaycan millisi ilk oyunda qələbə qazanıb

    Komanda
    15:30

    Xarici xüsusi xidmət orqanlarına casusluq etməkdə təqsirləndirilən şəxsin məhkəməsi başlayıb

    Hadisə
    15:28
    Rəy

    Prezidentin dövlət dili ilə bağlı çağırışı: onu qorumasaq, milli kimliyimiz sarsılar - ŞƏRH

    Analitika
    15:27

    KOBİA Saatlıda sahibkarlarla pambığın alış qiymətini müzakirə edib

    Biznes
    15:26

    NTD amerikalı basketbolçunun müqaviləsinə xitam verib

    Komanda
    15:24

    Mikayıl Cabbarov: "SOCAR-ın xalis mənfəətliliyi son 5 ildə 2 dəfədən çox artıb"

    Energetika
    15:23

    Lənkəranda xəstənin əməliyyatdan sonra ölməsinin səbəbi açıqlanıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    15:19

    Terroru maliyyələşdirməkdə təqsirləndirilən şəxsin cinayət işi məhkəmə baxışına verilib

    Hadisə
    15:15

    Maliyyə naziri: "Azərbaycan icmal büdcəsinin qeyri-neft baza kəsirini ilk dəfə 19 %-ə endirə bilib"

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti