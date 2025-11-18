Masazır və Qobu qəsəbələri 1 saat işıqsız qalacaq
Energetika
- 18 noyabr, 2025
- 10:43
Bu gün saat 13:00-dan 14:00-dək Abşeron rayonunun Masazır qəsəbəsi Əliağa Vahid, Nizami, Niyazi küçələrində, həmçinin Qobu qəsəbəsinin bir hissəsində elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət yaranacaq.
Bu barədə "Report" "Azərişıq" ASC-yə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, elektrik enerjisinin verilişində keyfiyyət göstəricilərinin artırılması və artan yük tələbatının qarşılanması məqsədilə 18 noyabr tarixində Abşeron Rayon Enerji Təchizatı və Satışı İdarəsi (ETSİ) ərazisində 10 kV-luq Transformator Məntəqəsində (TM) və kabel hava xətlərində təmir işləri aparılacaq.
Təmir işləri başa çatdıqdan sonra sözügedən ərazilər daha keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə təmin olunacaq.
Son xəbərlər
11:31
Azərbaycanda genişzolaqlı internetin orta sürəti açıqlanıbİKT
11:27
Qızıl FED-in uçot dərəcəsi ilə bağlı qeyri-müəyyənlik fonunda ucuzlaşıbMaliyyə
11:23
Bakıda IX Beynəlxalq Bankçılıq Forumu keçiriləcəkMaliyyə
11:22
Azərbaycanda zoonoz xəstəliklərə qarşı peyvəndləməyə minə yaxın baytar cəlb olunubSağlamlıq
11:18
"mygov" platformasında vətəndaşlara məlumat sorğuları barədə bildirişlərin göndərilməsinə başlanılıbİKT
11:18
Firdovsini ələ salmaqda ittiham olunan iranlı aktrisa "Şahnamə"dən dissertasiya yazmaqla cəzalandırılıbRegion
11:14
Gürcüstanın yeni hava limanının tikintisi 1,25 milyard dollara başa gələcəkRegion
11:09
Azərbaycanda dənizçi sənədlərinin rəqəmsal formada verilməsinə başlanılıbİnfrastruktur
11:06