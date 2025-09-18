İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    İmişlinin 4 kəndində 1000-ə yaxın abonentin qazı kəsiləcək

    Energetika
    • 18 sentyabr, 2025
    • 15:25
    İmişlinin 4 kəndində 1000-ə yaxın abonentin qazı kəsiləcək

    Sabah İmişli rayonunun 4 kəndində qaz təchizatı dayandırılacaq.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) "Azəriqaz" İstehsalat Birliyindən məlumat verilib.

    Bildirilir ki, diametri 200 mm-lik PE "Qaraqaşlı kənd" orta təzyiqli daşıyıcı qaz kəməri və üzərindən ayrılan qollarında kipliyin sınağı aparılacaq.

    Bu məqsədlə sentyabrın 19-da saat 10:00-dan etibarən sınaq işləri başa çatanadək İmişli rayonunun Xoşçobanlı, Murğuzallı, Mürsəlli və Qaraqaşlı kəndlərində (ümumi 912 abonent) qaz təchizatının dayandırılması planlaşdırılır.

    İmişli qaz Azəriqaz

