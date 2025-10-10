İlham Mirzəliyev Samuxda vətəndaş qəbulu keçirib
Energetika
- 10 oktyabr, 2025
- 15:17
"Azəristiliktəchizat" ASC-nin sədri İlham Mirzəliyev Samux rayonunda Samux, Gəncə və Kəlbəcər sakinlərini qəbul edib.
"Report" səhmdar cəmiyyətə istinadən xəbər verir ki, rayonun Heydər Əliyev mərkəzində keçirilən qəbulda vətəndaşların müraciət və təklifləri dinlənilib, qaldırılan məsələlərin hərtərəfli öyrənilməsi və qanunvericiliyin tələblərinə uyğun operativ şəkildə həll edilməsi üçün müvafiq tapşırıqlar verilib.
Qəbuldan sonra "Azəristiliktəchizat" ASC-nin sədri İlham Mirzəliyev Samux rayonunda istilik enerjisi təchizatı sahəsində 2025-2026-cı illər payız-qış mövsümünə dair aparılan hazırlıq işləri yaxından tanış olub.
