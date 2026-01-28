İlham Mirzəliyev Göygöldə vətəndaşları qəbul edəcək
Energetika
- 28 yanvar, 2026
- 16:17
"Azəristiliktəchizat" ASC-nin sədri İlham Mirzəliyev Göygöl rayonunda vətəndaşları qəbul edəcək.
"Report" səhmdar cəmiyyətinə istinadən xəbər verir ki, qəbul fevralın 20-si saat 10:00-da Göygöl rayonundakı Heydər Əliyev mərkəzində baş tutacaq.
İ. Mirzəliyev Göygöl, Samux və Daşkəsən sakinlərini qəbulu edəcək. Qəbulda istilik və isti su təchizatı ilə bağlı vətəndaşları maraqlandıran suallar cavablandırılacaq, istilik təchizatına dair sakinlərin problemləri dinləniləcək.
Son xəbərlər
00:47
Video
Çempionlar Liqası: "Liverpul" - "Qarabağ" oyununda ilk hissə yekunlaşıb - YENİLƏNİR-3Futbol
00:36
FTB ABŞ-nin Fulton dairəsinin seçki komissiyasında axtarış aparırDigər ölkələr
00:12
Britaniya səfiri: Azərbaycan futbolunun bu səviyyəyə qalxmasını görmək qürurvericidirFutbol
23:46
Makron Rusiyanın Xarkovda sərnişin qatarına hücumunu pisləyibDigər ölkələr
23:31
Rubio: Uitkoff və Kuşner Ukrayna ilə bağlı növbəti danışıqlarda iştirak etməyəcəklərDigər ölkələr
23:20
ABŞ Federal Ehtiyat Sistemi faiz dərəcəsini 3,5-3,75 % səviyyəsində saxlayıbDigər ölkələr
23:14
Naxçıvanın gəlirləri üzrə ümumi daxilolmalar 450,7 mln manat təşkil edibMaliyyə
23:03
Rimas Kurtinaytis: "Basketbolçularımız "Neftçi" ilə matçda yaxşı mübarizə apardılar"Komanda
22:50