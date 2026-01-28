İlham Mirzəliyev Göygöldə vətəndaşları qəbul edəcək

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Energetika
    • 28 yanvar, 2026
    • 16:17
    "Azəristiliktəchizat" ASC-nin sədri İlham Mirzəliyev Göygöl rayonunda vətəndaşları qəbul edəcək.

    "Report" səhmdar cəmiyyətinə istinadən xəbər verir ki, qəbul fevralın 20-si saat 10:00-da Göygöl rayonundakı Heydər Əliyev mərkəzində baş tutacaq.

    İ. Mirzəliyev Göygöl, Samux və Daşkəsən sakinlərini qəbulu edəcək. Qəbulda istilik və isti su təchizatı ilə bağlı vətəndaşları maraqlandıran suallar cavablandırılacaq, istilik təchizatına dair sakinlərin problemləri dinləniləcək.

