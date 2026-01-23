İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası

    Energetika naziri Masallıda vətəndaşları qəbul edib

    Energetika
    • 23 yanvar, 2026
    • 15:07
    Energetika naziri Masallıda vətəndaşları qəbul edib

    Energetika naziri Pərviz Şahbazov Masallı rayon Heydər Əliyev Mərkəzində vətəndaşları qəbul edib.

    "Report" Energetika Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, qəbulda vətəndaşların elektrik enerjisi və təbii qaz təchizatı, elektrik təsərrüfatının yenilənməsi, qaz xətlərinin istismar vəziyyəti, qazdan istifadəyə görə borcun yaranması, elektrik enerjisinin keyfiyyəti, işlə təminat və digər məsələlərə dair müraciətləri dinlənilib.

    Qaldırılan məsələlərin mövcud normativ-hüquqi aktlara uyğun şəkildə araşdırılması və operativ həlli məqsədilə müvafiq tapşırıqlar verilib.

    Nazirliyin aidiyyəti struktur bölmə rəhbərlərinin iştirakı ilə keçirilmiş qəbulda Masallı, Lənkəran, Astara və Cəlilabad rayonlarından olan 17 vətəndaş iştirak edib.

    Energetika Nazirliyi Pərviz Şahbazov Masallı

    Son xəbərlər

    15:19
    Foto

    "Trendyol" və "PAŞA Holdinq"in təşəbbüsü ilə 12 mindən çox ağac əkilib

    Biznes
    15:17

    Azərbaycanda audiovizual media subyektlərinin sayı açıqlanıb

    Media
    15:14

    AFFA-nın təşkil etdiyi liqalarda yeniliklər tətbiq olunacaq

    Futbol
    15:13

    Orban: Ukraynanın Aİ-yə üzvlüyünü növbəti 100 ildə dəstəkləməyəcəyik

    Digər ölkələr
    15:07
    Foto

    Energetika naziri Masallıda vətəndaşları qəbul edib

    Energetika
    15:07

    Per Mertezaker mövsümün sonunda "Arsenal"dakı vəzifəsindən ayrılacaq

    Futbol
    15:01

    Ukrayna, Polşa və Litva prezidentləri Vilnüsdə danışıqlar aparacaqlar

    Digər ölkələr
    14:56

    Fond: Azərbaycanda ötən il 4 300-dən çox ailə ipoteka krediti ilə ev alıb

    Maliyyə
    14:49

    Vitali Borisov: "Azərbaycan millisinə vaxt lazımdır ki, yeni baş məşqçinin sisteminə uyğunlaşsın"

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti