EIA Azərbaycanda neft hasilatı üzrə 2026-cı il proqnozunu sabit saxlayıb
- 08 oktyabr, 2025
- 09:45
ABŞ Energetika Nazirliyinin Enerji İnformasiya İdarəsi (EIA) Azərbaycanda maye karbohidrogenlərin hasilatı ilə bağlı 2026-cı il üçün proqnozunu sabit saxlayıb.
Bu barədə "Report" EIA-nın aylıq icmalına istinadən xəbər verir.
EIA-nın proqnozuna əsasən, gələn il Azərbaycanda maye karbohidrogenlərin hasilatı gündəlik 540 min barel təşkil edəcək ki, bu da sentyabr proqnozuna uyğundur.
Bu zaman I rübdə gündəlik hasilat 550 min barel (iyul proqnozu - 550 min barel), II rübdə - 540 min barel (540 min barel), III və IV rüblərdə isə - hər biri 530 min barel (hər biri 530 min barel) təşkil edəcək.
Bildirilib ki, 2024-cü ildə ölkədə maye karbohidrogen hasilatı gündəlik 600 min barel təşkil edib. I rübdə bu göstərici gündəlik 600 min barel, II və III rüblərdə - hər biri üzrə gündəlik 590 min barel, IV rübdə isə gündəlik 600 min barel səviyyəsində olub.