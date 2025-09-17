İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    Çexiya Azərbaycandan neft alışını 4 %-dən çox artırıb

    Energetika
    • 17 sentyabr, 2025
    • 15:41
    Çexiya Azərbaycandan neft alışını 4 %-dən çox artırıb

    Bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycan Çexiyaya 1 milyon 217 min 841,4 ton xam neft ixrac edib.

    "Report"un Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən verdiyi xəbərə görə, bu miqdarda məhsulun dəyəri 653 milyon 375,3 min ABŞ dolları təşkil edib.

    İxrac olunmuş məhsulun miqdarı 2024-cü ilin 8 ayı ilə müqayisədə 4,5 % çox, dəyəri isə 11,5 % azdır.

    Yanvar-avqust aylarında Azərbaycandan Çexiyaya ixrac edilən xam neftin ümumi neft ixracında payı 7,65 % olub.

    Qeyd edək ki, bu ilin yanvar-avqust aylarında gömrük bəyannamələrinə əsasən, Azərbaycan 15 milyon 924 min 752,2 ton həcmində bitumlu süxurlardan alınmış xam neft və neft məhsulları ixrac edib. Azərbaycandan ixrac edilən xam neftin dəyəri 8 milyard 396 milyon 5,9 min ABŞ dolları təşkil edib.

    Hesabat dövründə Azərbaycan xarici ölkələrlə 32 milyard 118 milyon ABŞ dolları dəyərində ticarət əməliyyatı aparıb. Xarici ticarət dövriyyəsinin 17 milyard 65 milyon ABŞ dolları ixracın, 15 milyard 53 milyon ABŞ dolları isə idxalın payına düşüb.

