BP "Şəfəq" GES üzrə tikinti işlərinin bitəcəyi vaxtı açıqlayıb
- 06 noyabr, 2025
- 12:44
BP şirkətinin Cəbrayıl rayonunda inşa etdiyi "Şəfəq" günəş layihəsi üzrə tikinti işləri 2027-ci ilin ortalarına qədər davam edəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə blokun operatoru "BP-Azerbaijan" şirkətinin tərəfdaşlarla birgə bu ilin ilk üç rübü üzrə biznesə dair yaydığı məlumatda qeyd edilib.
Məlumata görə, bu ilin üçüncü rübündə "Şəfəq" günəş layihəsi üzrə tikinti işləri Cəbrayıl rayonunda qrafikə uyğun irəliləyib.
Bildirilib ki, il ərzində layihə üzrə biri mühəndislik, təchizat və tikinti xidmətləri üzrə bütün iş həcmini, eləcə də obyektin ilk iki il ərzində istismar və texniki xidmət işlərini əhatə edən, digəri isə modul təchizatı üçün olan iki əsas müqavilə imzalanıb. Bu müqavilələr çərçivəsində layihə sahəsində hazırlıq işləri artıq tamamlanıb və hazırda tikinti işləri torpaq işləri və daxili yolların çəkilməsi ilə davam edir. Eyni zamanda modul təchizatı üzrə işlər də artıq başlayıb və ilk panellər 2025-ci ilin avqust ayında uğurla əraziyə çatdırılıb.
Bu işlərin yerinə yetirilməsində yerli resurslardan maksimum dərəcədə istifadə etməyə xüsusi diqqət veriləcək. Tikintinin pik dövründə layihədə 400-ə yaxın iş yerinin yaradılacağı gözlənilir.