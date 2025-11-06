İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Zəfər paradı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Zəfər paradı

    BP "Şəfəq" GES üzrə tikinti işlərinin bitəcəyi vaxtı açıqlayıb

    Energetika
    • 06 noyabr, 2025
    • 12:44
    BP Şəfəq GES üzrə tikinti işlərinin bitəcəyi vaxtı açıqlayıb

    BP şirkətinin Cəbrayıl rayonunda inşa etdiyi "Şəfəq" günəş layihəsi üzrə tikinti işləri 2027-ci ilin ortalarına qədər davam edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə blokun operatoru "BP-Azerbaijan" şirkətinin tərəfdaşlarla birgə bu ilin ilk üç rübü üzrə biznesə dair yaydığı məlumatda qeyd edilib.

    Məlumata görə, bu ilin üçüncü rübündə "Şəfəq" günəş layihəsi üzrə tikinti işləri Cəbrayıl rayonunda qrafikə uyğun irəliləyib.

    Bildirilib ki, il ərzində layihə üzrə biri mühəndislik, təchizat və tikinti xidmətləri üzrə bütün iş həcmini, eləcə də obyektin ilk iki il ərzində istismar və texniki xidmət işlərini əhatə edən, digəri isə modul təchizatı üçün olan iki əsas müqavilə imzalanıb. Bu müqavilələr çərçivəsində layihə sahəsində hazırlıq işləri artıq tamamlanıb və hazırda tikinti işləri torpaq işləri və daxili yolların çəkilməsi ilə davam edir. Eyni zamanda modul təchizatı üzrə işlər də artıq başlayıb və ilk panellər 2025-ci ilin avqust ayında uğurla əraziyə çatdırılıb.

    Bu işlərin yerinə yetirilməsində yerli resurslardan maksimum dərəcədə istifadə etməyə xüsusi diqqət veriləcək. Tikintinin pik dövründə layihədə 400-ə yaxın iş yerinin yaradılacağı gözlənilir.

    BP-Azerbaijan Şəfəq” günəş layihəsi Cəbrayıl

    Son xəbərlər

    13:31

    Pakistanın Aİ-dəki səfiri: Zəfər Gününü Azərbaycanla birlikdə qeyd edirik - EKSKLÜZİV

    Xarici siyasət
    13:30

    Azərbaycanda 10 ayda vətəndaşlara geri qaytarılan ƏDV-nin məbləği açıqlanıb

    Maliyyə
    13:28

    Azərbaycan və İtaliya bank sektorunda risk əsaslı nəzarət strategiyası hazırlanmasını müzakirə edib

    Maliyyə
    13:26

    Türkiyə Bakıda Zəfər paradında şəxsi heyət və 6 ədəd F-16 ilə təmsil olunacaq

    Xarici siyasət
    13:26

    Orxan Nəzərli: "Əmək bazarına yeni daxil olan gənclərə vergi güzəştləri ola bilər"

    Biznes
    13:22

    Rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri özünə daha bir müşavir təyin edib

    İnfrastruktur
    13:17

    Bu il Cənubi Qafqaz Boru Kəmərinin əsaslı xərcləri 61 %-dən çox artıb

    Energetika
    13:13

    Azərbaycan klubunun ABŞ-dən olan basketbolçusu: "Avropa Kubokundakı qələbə çox vacib idi"

    Komanda
    13:13

    7 Avropa ölkəsi Aİ-yə Rusiya mallarına gömrük rüsumu tətbiq etməyi təklif edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti