Bakının iki rayonunun qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq

Bakının iki rayonunun qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq.
Energetika
19 avqust 2025 22:58
Bakının iki rayonunun qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq

Bakının iki rayonunun qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq.

Bu barədə "Report"a Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) "Azəriqaz" İstehsalat Birliyindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, Suraxanı və Nərimanov rayonlarındakı qaz xətləri üzərində görüləcək təmir işləri ilə əlaqədar 20.08.2025-ci il tarixdə saat 10:00-dan etibarən qaz təchizatı dayandırılacaq.

Təmir işləri aparılan müddətdə Suraxanı rayonu üzrə Əmircan qəsəbəsinin Ü.Hacıbəyov, Meydan, H.Axundov, M.P.Vaqif və A.Caparidze küçələrinin, Nərimanov rayonu üzrə isə Mayak, A.Heydərov, A.Çernyayevski, P.İ.Çaykovski, İ.Hidayətzadə, M.Nağıyev küçələrinin və H.Əliyev prospektinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq.

Rus versiyası В двух районах Баку будет приостановлено газоснабжение

