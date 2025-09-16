İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1

    Babək rayonunda elektrik enerjisinin verilişində fasilə olacaq

    Energetika
    • 16 sentyabr, 2025
    • 11:17
    Babək rayonunda elektrik enerjisinin verilişində fasilə olacaq

    Naxçıvan Muxtar Respublikası (MR) Babək rayonunun bəzi ərazilərində elektrik enerjisinin verilişində fasilə olacaq.

    "Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, sentyabrın 16-da Babək rayonunun bəzi kəndlərində elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyətlər tətbiq ediləcək.

    "Azərişıq" ASC-nin Naxçıvan RETSİ tərəfindən 2025-2026-cı illər payız-qış mövsümünə hazırlıq məqsədilə təsdiqlənmiş tədbirlər planına uyğun olaraq təmir-bərpa işləri aparılacaq.

    Nehrəm qəsəbəsində yerləşən 35/10 kV-luq "Nehrəm" yarımstansiyasını qidalandıran 35 kV-luq "Nehrəm" hava elektrik verilişi xətti təmir olunduğundan 10 kV-luq "Nehrəm-1", "Nehrəm-2", "Nehrəm-3" və "Nehrəm-4" hava xətlərində gərginlik olmayacaq. 

    Bu səbəbdən saat 13:00-dan 14:00-dək Nehrəm qəsəbəsi, həmçinin Güznüt və Çeşməbasar kəndlərinin elektrik təchizatında fasilə yaranacaq.

    Naxçıvan elektrik enerjisi Babək rayonu

    Son xəbərlər

    11:28

    Bu il Azərbaycanda 491 xarici kvalifikasiya tanınmayıb

    Elm və təhsil
    11:28

    DİM imtahandakı tapşırıqların dərsliklərə uyğun olmaması ilə bağlı narazılıqlara aydınlıq gətirib

    Elm və təhsil
    11:27

    "Unibank" neft sektoru işçiləri üçün komissiyasız kredit kampaniyası keçirir

    Maliyyə
    11:27

    Azərbaycan millisinin yeni baş məşqçisi yerli, yoxsa əcnəbi olmalıdır? - SORĞU

    Futbol
    11:26

    İran və müttəfiqləri nüvə obyektlərinin müdafiəsi ilə bağlı qətnamə layihəsi hazırlayıblar

    Region
    11:21

    DİM sədri: 2027-ci ildən XI sinif üzrə buraxılış imtahanlarında yeni test modeli tətbiq ediləcək

    Elm və təhsil
    11:21

    Azərbaycan və İsrail arasında miqrasiya sahəsində əlaqələrin inkişafı müzakirə olunub

    Daxili siyasət
    11:17

    Babək rayonunda elektrik enerjisinin verilişində fasilə olacaq

    Energetika
    11:15
    Foto
    Video

    Horadiz–Cəbrayıl–Zəngilan–Ağbənd yolunun tikintisi 95 % icra olunub

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti