"Azəristiliktəchizat" satdığı istiliyə görə yığımların həcmini açıqlayıb
Energetika
- 23 oktyabr, 2025
- 14:57
Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında "Azəristiliktəchizat" ASC üzrə əhali və qeyri-əhali istehlakçılarına hesablanmış istilik haqqı 21,18 milyon manat təşkil edib.
Bu barədə "Report"a səhmdar cəmiyyətindən məlumat verilib.
Bu müddət ərzində hesablanmış istilik haqqının 89,1 %-i və ya 18,87 milyon manatının ödənişi təmin edilib.
Əhali istehlakçıları üzrə ödəniş göstəricisi 89,2 % icra olunub. Bu müddət ərzində büdcədən maliyyələşdirilən təşkilatlar tərəfindən 87,9 %, məcburi köçkünlərin ödəniş səviyyəsi 59,9 % olub. Təsərrüfat hesablı təşkilatlar üzrə isə yığım səviyyəsi 100,6 % təşkil edib.
Hesabat dövründə istehlakçılarla 45 047 fərdi müqavilə bağlanılıb.
