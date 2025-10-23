İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Büdcə zərfi

    "Azəristiliktəchizat" satdığı istiliyə görə yığımların həcmini açıqlayıb

    Energetika
    • 23 oktyabr, 2025
    • 14:57
    Azəristiliktəchizat satdığı istiliyə görə yığımların həcmini açıqlayıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında "Azəristiliktəchizat" ASC üzrə əhali və qeyri-əhali istehlakçılarına hesablanmış istilik haqqı 21,18 milyon manat təşkil edib.

    Bu barədə "Report"a səhmdar cəmiyyətindən məlumat verilib.

    Bu müddət ərzində hesablanmış istilik haqqının 89,1 %-i və ya 18,87 milyon manatının ödənişi təmin edilib.

    Əhali istehlakçıları üzrə ödəniş göstəricisi 89,2 % icra olunub. Bu müddət ərzində büdcədən maliyyələşdirilən təşkilatlar tərəfindən 87,9 %, məcburi köçkünlərin ödəniş səviyyəsi 59,9 % olub. Təsərrüfat hesablı təşkilatlar üzrə isə yığım səviyyəsi 100,6 % təşkil edib.

    Hesabat dövründə istehlakçılarla 45 047 fərdi müqavilə bağlanılıb.

    Azəristiliktəchizat yığım istehlakçı

    Son xəbərlər

    16:04

    TKTA bəzi tibb ixtisasları üzrə akademik şəhadətnamə alanlara müraciət edib

    Elm və təhsil
    16:02

    Ararat Mirzoyan fransalı həmkarı ilə Vaşinqton razılaşmalarını müzakirə edib

    Region
    16:00

    Azərbaycanda "Duty Free"yə satılan mallar vergidən azad edilə bilər

    Biznes
    16:00

    Kvotadan əlavə yaradılan iş yerləri üzrə əməkhaqqının maliyyələşdirilməsi proqramı başlayıb

    Sosial müdafiə
    16:00
    Foto

    Beynəlxalq səyyahlar Horadizdə minatəmizləmə əməliyyatları ilə tanış olublar

    Qarabağ
    15:59

    Bakıda keçirilən müasir din təhsili modellərinə həsr edilmiş simpozium başa çatıb

    Din
    15:55

    "Bavariya"nın yarımmüdafiəçisi UEFA Çempionlar Liqasında yeni rekorda imza atıb

    Futbol
    15:54

    Azərbaycanda ictimai iaşə fəaliyyətində nağdsız dövriyyə 6%-lə sadələşdirilmiş vergiyə cəlb olunacaq

    Maliyyə
    15:51

    Azərbaycanda sahibkarlar üçün ƏDV limiti 2 dəfə artırıla bilər

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti