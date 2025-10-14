İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası

    Azərbaycanın 9 ayda metanol istehsalının həcmi açıqlanıb

    Energetika
    • 14 oktyabr, 2025
    • 16:35
    Azərbaycanın 9 ayda metanol istehsalının həcmi açıqlanıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanda 360,3 min ton həcmində metanol (metil spirit) istehsal olunub.

    "Report"un Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən verdiyi xəbərə görə, bu, 2024-cü ilin 9 ayı ilə müqayisədə 7,1 % azdır.

    Bu il oktyabrın 1-nə 38,2 min ton hazır məhsul qalığı yaranıb.

    Qeyd edək ki, Metanol Bakının Qaradağ rayonundakı Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) Metanol Zavodunda istehsal edilir. 2013-cü ildə istismara verilmiş zavod 2016-cı ildənn SOCAR-ın törəmə müəssisəsi - "SOCAR Metanol" MMC-nin idarəçiliyi altında fəaliyyət göstərir, 2017-ci ilin avqust ayından isə şirkətin mülkiyyətinə keçib. Müəssisə illik 650-700 min ton metanol istehsal etmək gücünə malikdir. İstehsalatda xammal olaraq təbii qaz və duzlaşdırılmış su istifadə olunur.

    metanol istehsal metil spirti

    Son xəbərlər

    16:57

    Qaxın sabiq icra başçısının barəsində seçilmiş həbs qətimkan müddəti uzadılıb

    Hadisə
    16:53
    Foto

    Dövlət Komitəsinin sədri vətəndaş qəbulu keçirib

    Daxili siyasət
    16:49

    Astarada heyvanlar arasında dabaq xəstəliyi yayılıb, AQTA zəruri tədbirlər görüldüyünü bəyan edib

    Sağlamlıq
    16:49

    Karapetyanın vəkilləri Aİ və AŞPA-ya müraciət edəcək

    Region
    16:48

    Braziliya yığması yoldaşlıq görüşündə Yaponiyaya məğlub olub

    Futbol
    16:48

    Banqladeşdə tikiş fabrikində yanğın olub, doqquz nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    16:45

    "Barselona"nın futbolçusu zədə səbəbindən La Liqada növbəti oyunu buraxacaq

    Futbol
    16:35

    Azərbaycanın 9 ayda metanol istehsalının həcmi açıqlanıb

    Energetika
    16:34

    Elina Valtonen: ATƏT Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh prosesini dəstəkləməyə hazırdır

    Region
    Bütün Xəbər Lenti