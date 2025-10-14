Azərbaycanın 9 ayda metanol istehsalının həcmi açıqlanıb
- 14 oktyabr, 2025
- 16:35
Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanda 360,3 min ton həcmində metanol (metil spirit) istehsal olunub.
"Report"un Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən verdiyi xəbərə görə, bu, 2024-cü ilin 9 ayı ilə müqayisədə 7,1 % azdır.
Bu il oktyabrın 1-nə 38,2 min ton hazır məhsul qalığı yaranıb.
Qeyd edək ki, Metanol Bakının Qaradağ rayonundakı Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) Metanol Zavodunda istehsal edilir. 2013-cü ildə istismara verilmiş zavod 2016-cı ildənn SOCAR-ın törəmə müəssisəsi - "SOCAR Metanol" MMC-nin idarəçiliyi altında fəaliyyət göstərir, 2017-ci ilin avqust ayından isə şirkətin mülkiyyətinə keçib. Müəssisə illik 650-700 min ton metanol istehsal etmək gücünə malikdir. İstehsalatda xammal olaraq təbii qaz və duzlaşdırılmış su istifadə olunur.