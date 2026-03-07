İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Azərbaycan neftinin qiyməti 95 dollara yaxınlaşıb

    Energetika
    • 07 mart, 2026
    • 09:42
    Azərbaycan neftinin qiyməti 95 dollara yaxınlaşıb

    Dünya bazarında "Azeri Light" markalı Azərbaycan neftinin 1 barelinin qiyməti 6,72 ABŞ dolları və yaxud 7,6 % artaraq 94,62 ABŞ dolları təşkil edib.

    Bu barədə "Report"a neft bazarındakı mənbə məlumat verib.

    Hərracların nəticələrinə görə, "Brent" markalı neftin may fyuçerslərinin qiyməti 94,20 ABŞ dolları təşkil edib.

    Türkiyənin Ceyhan limanında FOB bazasında "Azeri Light" markalı Azərbaycan neftinin bir barelinin qiyməti 6,81 ABŞ dolları və ya 8,1 % artaraq 90,5 ABŞ dolları təşkil edib.

    Azərbaycanın builki dövlət büdcəsində bir barel neftin orta qiyməti 65 ABŞ dollarından hesablanıb.

    Xatırladaq ki, "Azeri Light" neftinin ən aşağı qiyməti 2020-ci il aprelin 21-də (15,81 ABŞ dolları), maksimal qiyməti isə 2008-ci ilin iyulunda (149,66 ABŞ dolları) qeydə alınıb. Azərbaycanda bu markadan olan neft "Azəri-Çıraq-Günəşli" (AÇG) yataqlar blokunun işlənməsi haqqında müqavilə çərçivəsində hasil edilir. Müqavilədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) payı 31,65 %-dir.

    Цена азербайджанской нефти приблизилась к $95

    Son xəbərlər

    09:51

    DYP qeyri-iş günləri ilə bağlı yol sürücülərə müraciət edib

    Daxili siyasət
    09:50

    XİN: Azərbaycanın Tehrandakı səfirliyinin əməkdaşlarının böyük hissəsi təxliyə edilib

    Daxili siyasət
    09:42

    Azərbaycan neftinin qiyməti 95 dollara yaxınlaşıb

    Energetika
    09:39

    ABŞ hərbi əməliyyatlar başlayandan bəri İrana qarşı ən böyük zərbələr dalğasını həyata keçirib

    Digər ölkələr
    09:37

    İlham Əliyev Slovakiya Prezidentinə Azərbaycana göstərdiyi dəstəyə görə təşəkkür edib

    Xarici siyasət
    09:36

    Sahibə Qafarova BƏƏ Federal Milli Şurasının sədri ilə regiondakı prosesləri müzakirə edib

    Daxili siyasət
    09:30

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (07.03.2026)

    Maliyyə
    09:06

    "Fox News": ABŞ Yaxın Şərqə üçüncü aviadaşıyıcı qrupu göndərməyə hazırlaşır

    Digər ölkələr
    09:02

    Azərbaycan Premyer Liqasında XXIII tura "Karvan-Yevlax" – "Sumqayıt" görüşü ilə start veriləcək

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti