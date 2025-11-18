İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri

    Azərbaycan İtaliyaya neft ixracını 30 %-ə yaxın artırıb

    Energetika
    • 18 noyabr, 2025
    • 11:35
    Azərbaycan İtaliyaya neft ixracını 30 %-ə yaxın artırıb

    Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycandan İtaliyaya 12 milyon 077 min 423,62 ton xam neft ixrac edilib.

    "Report"un Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən verdiyi xəbərə görə, bu miqdarda məhsulun dəyəri 6 milyard 231 milyon 517,13 min ABŞ dolları təşkil edib.

    Azərbaycandan İtaliyaya ixrac olunmuş məhsulun miqdarı 2024-cü ilin ilk 10 ayı ilə müqayisədə 29,8 %, dəyəri isə 7 % artıb.

    İtaliyaya ixrac edilən xam neftin Azərbaycanın ümumi neft ixracında payı 58,2 % olub.

    Qeyd edək ki, bu ilin yanvar-oktyabr aylarında gömrük bəyannamələrinə əsasən, Azərbaycan ümumi dəyəri 10 milyard 849 milyon 719,29 min ABŞ dolları olan 20 milyon 754 min 593,06 ton həcmində bitumlu süxurlardan alınmış xam neft və neft məhsulları ixrac edib.

    Hesabat ayında Azərbaycan xarici ölkələrlə 40 milyard 862 milyon ABŞ dolları dəyərində ticarət əməliyyatı aparıb. Xarici ticarət dövriyyəsinin 21 milyard 637 milyon ABŞ dolları ixracın, 19 milyard 225 milyon ABŞ dolları isə idxalın payına düşüb.

    İtaliya Azərbaycan Neft ixracı

    Son xəbərlər

    11:49

    Fərhad Məmmədov: Ermənistan vətəndaş cəmiyyətinin Azərbaycana səfərinin konkret tarixləri artıq müəyyənləşib

    Xarici siyasət
    11:43

    Yevlax stadionunda "Kəpəz"lə oyundan öncə konsert proqramı təşkil ediləcək

    Futbol
    11:42

    Fərid Şəfiyev: Hazırda ABŞ-nin Cənubi Qafqaz regionuna marağı artıb

    Xarici siyasət
    11:38

    Dövlət Agentliyi haqsız rəqabətə yol verən 6 təsərrüfat subyektinə qarşı tədbir görüb

    Biznes
    11:38

    Azərbaycan Gürcüstana gavalı və göyəm tədarük etməyə başlayıb

    Biznes
    11:38

    Zelenski sabah Türkiyəyə gedəcək

    Dünya
    11:35

    Azərbaycan İtaliyaya neft ixracını 30 %-ə yaxın artırıb

    Energetika
    11:31

    Azərbaycanda genişzolaqlı internetin orta sürəti açıqlanıb

    İKT
    11:27

    Qızıl FED-in uçot dərəcəsi ilə bağlı qeyri-müəyyənlik fonunda ucuzlaşıb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti