Azər Məmmədov Göyçayda vətəndaşları qəbul edib
Energetika
- 26 sentyabr, 2025
- 15:27
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) "Azəriqaz" İstehsalat Birliyinin baş direktoru Azər Məmmədovun vətəndaşlarla növbəti görüşü Göyçay rayonunda baş tutub.
"Report"a "Azəriqaz"a istinadən xəbər verir ki, birlik rəhbəri Göyçayla yanaşı, Ağsu və digər ətraf rayonlardan qəbula üz tutan 21 nəfər vətəndaşın qaz təchizatı ilə bağlı problem və təkliflərini dinləyib.
Sakinlər əsasən fərdi qazlaşma və işə qəbul ilə bağlı müraciətlər ünvanlayıblar. Baş direktor hər bir müraciətin həlli yolu barədə vətəndaşlara ətraflı izahat verib. Bir sıra məsələlərin yerində baxılması və araşdırılması üçün Ağsu Regional qaz istismarı İdarəsinin rəhbərliyinə müvafiq tapşırıq verilib.
