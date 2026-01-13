ABŞ bu il "Brent"in qiymət proqnozunu bir barel üçün 55,87 dollara qaldırıb
Energetika
- 13 yanvar, 2026
- 21:20
ABŞ Energetika Nazirliyi (EIA) 2026-cı ildə "Brent" markalı xam neftin orta qiyməti ilə bağlı proqnozunu 1,43% artıraraq bir barel üçün 55,08 dollardan 55,87 dollara çatdırıb.
"Report" qurumun hesabatına istinadən xəbər verir ki, 2027-ci ildə "Brent" markalı xam neftin qiyməti orta hesabla 54,02 dollar/barel olacaq.
Nazirlik qlobal neft istehsalının qlobal tələbatı üstələməsi və bunun nəticəsində ehtiyatların artması ilə neft qiymətlərinin 2026-cı ildə düşəcəyini gözləyir. Vurğulanıb ki, qlobal ehtiyatlar 2027-ci ildə daha yavaş olsa da, artmağa davam edəcək.
Bundan əlavə, qurum 2026-cı ildə ölkədə neft hasilatı proqnozunu gündə 13,59 milyon barelə qaldırıb və 2027-ci ildə istehsalın gündə 13,25 milyon barelə çatacağını gözləyir.
