В Хызы обнаружено 176 единиц невзорвавшихся боеприпасов

20 November, 2017 04:19

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ В связи со взрывом на складе боеприпасов N-ской воинской части министерства обороны в Хызынском районе национальное агентство по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) провело осмотр территорий вокруг воинской части. Как передает Report со ссылкой на ANAMA, было обнаружено и изъято 176 единиц невзорвавшихся боеприпасов (PHS), 120 взорвавшихся и сгоревших осколков снарядов и 499 кг воспламеняющихся средств. В результате было проверено 6,40 га территории. В общей сложности, за 74 обнаружено и изъято 18991 единица невзорвавшихся снарядов (PHS), 8 568 взорвавшихся и сгоревших осколков снарядов и 68102 кг воспламеняющихся средств. Кроме этого, среди 8 868 жителей поселка Гилязи, сел Йени Яшма, Ситалчай и Шурабад Хызынского района проведены разъяснительно-осведомительные мероприятия по минной безопасности.