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    В Хызы обнаружено 176 единиц невзорвавшихся боеприпасов

    Среди 8 868 жителей близлежащих населенных пунктов проведены разъяснительно-осведомительные мероприятия по минной безопасности

    Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ В связи со взрывом на складе боеприпасов N-ской воинской части министерства обороны в Хызынском районе национальное агентство по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) провело осмотр территорий вокруг воинской части.

    Как передает Report со ссылкой на ANAMA, было обнаружено и изъято 176 единиц невзорвавшихся боеприпасов (PHS), 120 взорвавшихся и сгоревших осколков снарядов и 499 кг воспламеняющихся средств. В результате было проверено 6,40 га территории.

    В общей сложности, за 74 обнаружено и изъято 18991 единица невзорвавшихся снарядов (PHS), 8 568 взорвавшихся и сгоревших осколков снарядов и 68102 кг воспламеняющихся средств.

    Кроме этого, среди 8 868 жителей поселка Гилязи, сел Йени Яшма, Ситалчай и Шурабад Хызынского района проведены разъяснительно-осведомительные мероприятия по минной безопасности. 

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