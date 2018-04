Champions League IV tour ends today

4 November, 2015 11:06

Baku. 4 November. REPORT.AZ/ IV tour of Champions League on football ends today. Report informs, totally 8 games to be held in E, F, G and H groups at night. The Champions League, Group stage, IV tour E group 23:45. “Barcelona” (Spain) – BATE (Belarus) 23:45. “Roma” (Italy) – “Bayer” (Germany) Points:"Barcelona" - 7. "Bayer" - 4. BATE - 3. "Roma" - 2. F group 23:45. “ Bayern München” (Germany) – “Arsenal” (England) 23:45. “Olympiakos” (Greece) – “Dinamo” (Zagreb, Croatia) Points:" Bayern München " - 6. " Olympiakos " - 6. "Arsenal" - 3. "Dinamo" - 3. G group 23:45. “Chelsea” (England) – “Dinamo” (Kiev, Ukraine) 23:45. "Maccabi" (Israel)– “Porto” (Portugal) Points:"Porto" - 7. "Dinamo" - 5. "Chelsea" - 4. "Maccabi" - 0. H group 23:45. “Lion” (France) – “Zenit” (Russia) 23:45. “Gent” (Belgium) – “Valencia” (Belgium) Points:"Zenit" - 9. "Valencia" - 6. "Gent" - 1. "Lion" - 1.