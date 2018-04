Exchange Rates of Central Bank of Azerbaijan (27.02.2015)

27 February, 2015 10:10

Baku. 27 February. REPORT.AZ/ 1 USD 1.0498 AZN 1 EUR 1.1771 AZN 1 RUR 0.0172 AZN 1 AUD 0.8182 AZN 1 ARS 0.1203 AZN 100 BYR 0.0071 AZN 1 BRL 0.3609 AZN 1 AED 0.2858 AZN 1 ZAR 0.0909 AZN 100 KRW 0.0955AZN 1 CZK 0.0428AZN 100 CLP 0.1694AZN 1 CNY 0.1674AZN 1 DKK 0.1577AZN 1 GEL 0.4677AZN 1 HKD 0.1354AZN 1 INR 0.0170AZN 1 GBP 1.6208AZN 100 IDR 0.0082AZN 100 IRR 0.0038 AZN 1 SEK 0.1250AZN 1 CHF 0.1032 AZN 1 ILS 0.2652AZN 1 CAD 0.8405AZN 1 KWD 3.5433AZN 1 KZT 0.0057AZN 1 KGS 0.0171AZN 100 LBP 0.0696AZN 1 MYR 0.2906AZN 1 MXN 0.0700AZN 1 MDL 0.0569AZN 1 EGP 0.1376AZN 1 NOK 0.1373AZN 100 UZS 0.0427 AZN 1 PLN 0.2837 AZN 1 SGD 0.7736AZN 1 SAR 0.2799 AZN 1 SDR 1.4846AZN 1 TRY 0.4189AZN 1 TWD 0.0334 AZN 1 TJS 0.1898AZN 1 TMT 0.3001 AZN 1 UAH 0.0311 AZN 100 JPY 0.8811 AZN 1 NZD 0.7920 AZN 1 XAU 1268.4209 AZN 1 XAG 17.3637 AZN 1 XPT 1239.8138 AZN 1 XPD 853.4874 AZN