Exchange Rates of Central Bank of Azerbaijan (11.02.2015)

11 February, 2015 10:17

1 USD 0.7844 AZN 1 EUR 0.8876 AZN 1 RUR 0.0120 AZN 1 AUD 0.6094 AZN 1 ARS 0.0905 AZN 100 BYR 0.0051 AZN 1 BRL 0.2769 AZN 1 AED 0.2136 AZN 1 ZAR 0.0672AZN 100 KRW 0.0715AZN 1 CZK 0.0321AZN 100 CLP 0.1254AZN 1 CNY 0.1256AZN 1 DKK 0.1192AZN 1 GEL 0.3822 AZN 1 HKD 0.1012 AZN 1 INR 0.0126 AZN 1 GBP 1.1956AZN 100 IDR 0.0062 AZN 100 IRR 0.0029 AZN 1 SEK 0.0942AZN 1 CHF 0.8462AZN 1 ILS 0.2027AZN 1 CAD 0.6233AZN 1 KWD 2.6542AZN 1 KZT 0.0042 AZN 1 KGS 0.0139AZN 100 LBP 0.0520AZN 1 MYR 0.2181AZN 1 MXN 0.0524AZN 1 MDL 0.0411 AZN 1 EGP 0.1035 AZN 1 NOK 0.1034 AZN 100 UZS 0.0320 AZN 1 PLN 0.2115 AZN 1 SGD 0.5782 AZN 1 SAR 0.2091 AZN 1 SDR 1.1041AZN 1 TRY 0.3144AZN 1 TWD 0.0249 AZN 1 TJS 0.1455AZN 1 TMT 0.2241 AZN 1 UAH 0.0311 AZN 100 JPY 0.6557AZN 1 NZD 0.5819 AZN 1 XAU 970.65 AZN 1 XAG 13.3626 AZN 1 XPT 950.50 AZN 1 XPD 605.7529 AZN