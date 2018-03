Ranking of incomings at insurance companies ​in Azerbaijan

4 December, 2014 11:03

Baku. December,4. REPORT.AZ/ Analytic group of "Report" Agency presents ranking of incomings of insurance companies based in Azerbaijan as of January-October, 2014: No İnsurance company Insurance

payments (AZN) 1 "PASHA Sigorta" 45 605 844,08 2 Azersigorta 37 190 833,00 3 PASHA Heyat Sigorta 35 142 270,79 4 Ateshgah Heyat Sigorta 32 613 994,72 5 AzSigorta 30 722 506,58 6 Ateshgah Insurance 30 083 928,15 7 İpek Yolu Sigorta 18 564 084,63 8 Qala HeyatSigorta 17 176 084,96 9 AXA-Mbask 16 252 168,36 10 Standard Insurance 15 390 209,90 11 International Insurance Company 12 880 514,40 12 Azerbaijan Industry Insurance 9 848 307,88 13 "Xalq Sigorta" Insurance Company 9 645 805,93 14 Mega Insurance 9 240 378,17 15 AtaSigorta Insurance Company 7 909 520,43 16 "Qarant Sigorta" Insurance Co. 5 003 231,58 17 "A-Group" Insurance 4 759 187,60 18 Buta Insurance 4 202 511,99 19 Alfa Insurance 3 541 929,51 20 Baku Insurance 2 971 165,32 21 Revan Insurance 2 766 188,95 22 Bashak-İnam Insurance 2 523 661,00 23 Amrah Insurance 858 290,23 24 Era Trans Insurance 414 945,36 25 Azergarant Insurance 361 082,66 26 Gunay Insurance 154 239,29 27 Chartis Azerbaijan 151 834,75 28 Royal Insurance 2 254,84 Total: 355 976 975,06 Baku. December,4. REPORT.AZ/ Analytic group of "Report" Agency presents ranking of incomings of insurance companies based in Azerbaijan as of January-October, 2014: