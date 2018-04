Ranking of Azerbaijani banks on return on equity (ROE) - (TOP-10)

Baku. 17 February. REPORT.AZ/ Analytical Group of Report News Agency has prepared ranking of banks based in Azerbaijan on return on equity in 2016.

The table below shows TOP-10 ranking of the banks:

No. Banks ROE coeefficient 1 PASHA Bank 18,3 2 Azer-Turk Bank 14,7 3 Ziraat Bank Azerbaijan 11,9 4 ASB Bank 6,4 5 Xalg Bank 4,9 6 AFB Bank 3,6 7 Bank Eurasia 1,8 8 Silkway Bank 1,5 9 Atabank 0,7 10 Expressbank 0,3

* For a complete list please subscribe to the Economic Bulletin of Report News Agency.