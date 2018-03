Main indicators of world commodity, stock and currency markets (29.07.2017)

29 July, 2017 09:30

Baku. 29 July. REPORT.AZ/ Last price Compared to previous day's price Compared to beginning of year Commodity Brent (dollar/barrel) 52,52 1,03 - 4,3 WTI (dollar/barrel) 49,71 0,67 - 4,01 Gold (dollar/ounce) 1 275,6 9,1 125,6 Indices Dow-Jones 21 830,31 33,76 2 067,71 S&P 500 2472,1 - 3,42 233,27 Nasdaq 6 374,68 - 7,51 991,57 Nikkei 19 959,84 - 119,8 845,47 Dax 12 162,7 - 49,34 681,64 FTSE 100 7368,37 - 74,64 225,54 CAC 40 INDEX 5131,39 - 55,56 269,08 Shanghai Composite 3 253,24 3,46 149,6 Bist 100 107 699,72 - 691,49 29 561,06 RTS 1 014,44 - 16,51 - 137,89 Currency USD/EUR 1,1751 0,0074 0,1235 USD/GBP 1,3136 0,007 0,0798 JPY/USD 110,68 - 0,58 - 8,61 RUB/USD 59,5586 0,0291 - 1,7144 TRY/USD 3,5276 - 0,009 0,0001 CNY/USD 6,7369 - 0,0061 - 0,2081