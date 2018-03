Main indicators of world commodity, stock and currency markets (27.07.2017)

27 July, 2017 09:20

Baku. 27 July. REPORT.AZ/ Last price Compared to previous day's price Compared to beginning of year Commodity Brent (dollar/barrel) 50,97 0,41 -5,85 WTI (dollar/barrel) 48,75 0,42 -4,97 Gold (dollar/ounce) 1 255,6 4,5 105,6 Indices 0 0 Dow-Jones 21 711,01 97,58 1 948,41 S&P 500 2 477,83 0,7 239 Nasdaq 6 422,75 10,58 1 039,64 Nikkei 20 050,16 16,99 935,79 Dax 1 2305,11 40,8 824,05 FTSE 100 7 452,32 17,5 309,49 CAC 40 INDEX 5 190,17 29,09 327,86 Shanghai Composite 3247,67 9,09 144,03 Bist 100 107 206,16 165,49 29 067,5 RTS 1 020,6 10,54 -131,73 Currency 0 0 USD/EUR 1,1734 0,0099 0,1218 USD/GBP 1,3122 0,0097 0,0784 JPY/USD 111,18 -0,72 -8,11 RUB/USD 59,4212 -0,4488 -1,8518 TRY/USD 3,5374 -0,0337 0,0097 CNY/USD 6,754 -0,001 -0,191