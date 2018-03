Main indicators of world commodity, stock and currency markets (15.02.2017)

15 February, 2017 09:45

Baku. 15 February. REPORT.AZ/ Last price Compared to previous day's price Compared to beginning of year

Commodity Brent (USD/barrel) 55,97 0,38 -0,85 WTI (USD/barrel)

53,2 0,27 -0,52 Gold (USD/ounce) 1 225,4 -0,4 75,4 Indices Dow-Jones 20 504,41 92,25 741,81 S&P 500 2 337,58 9,33 98,75 Nasdaq 5 782,57 18,61 399,46 Nikkei 19 238,98 -101,12 124,61 Dax 11 771,81 -2,62 290,75 FTSE 100 7 268,56 -10,36 125,73 CAC 40 INDEX 4 895,82 7,63 33,51 Shanghai Composite 3 217,93 1,091 114,29 Bist 100 88 082,21 -496,1 9 943,55 RTS 1 173,97 0,8 21,64 Currency

USD/EUR 1,0578 -0,002 0,0062 USD/GBP 1,2468 -0,0058 0,013 JPY/USD 114,26 0,52 -5,03 RUB/USD 57,06 -0,8935 -4,213 TRY/USD 3,6515 -0,0208 0,1238 CNY/USD 6,8615 -0,0187 -0,0835